Sähköttömyys saa miettimään varautumista

Monta sähkönkäyttäjää virnistytti katkerasti tiistaina ja eilen, kun yritti saada sähkönsiirtoyhtiö Carunan häiriökartalta tietoa siitä, miten laajasta ja miten pitkäkestoisesta sähkökatkoksesta on kyse. Ruudulla ylimmäisenä oli yhtiön slogan "hyvää energiaa". Se ei paljon lämmittänyt, kun sähköenergiaa ei verkkoyhtiö kyennyt asiakkailleen toimittamaan.

Ei alkuviikon katkoja tietenkään voi verkkoyhtiön piikkiin laittaa, sillä olosuhteet runsaan lumentulon vuoksi olivat pahemmat kuin aikoihin. Caruna on satsannut viime vuosina runsaasti maakaapelointiin, mutta sekään ei täysin auta, koska edelleen on paljon ilmajohtoja, joiden päälle painuvat tai kaatuvat puut aiheuttavat sähkökatkon.

Carunan ohella myös Turku Energialla oli häiriöitä, jotka vaikuttivat muun muassa Maarian alueella. Carunan vioista taas raskaimmin kärsittiin Ruskolla, Paattisilla ja lyhyemmän aikaa Tarvasjoella. Vielä eilen iltapäivällä kolmen aikoihin Paattisilla oli kymmeniä talouksia ilman sähköä. Osa oli ollut sähköttä jo tiistaiaamusta lähtien.

Tämä viikko on taas kerran todistanut, miten riippuvaisia elintapamme on sähköstä. Ei tule valoa, ei saa keitetyksi ruokaa tai juomaa, puhelimen lataaminenkaan ei onnistu. Onnettominta pitkien sähkökatkojen aikana on sellaisissa talouksissa, jossa ei ole lainkaan tulisijaa. Jos sattuu olemaan talvipakkanen, kämppä jäähtyy yllättävän nopeasti.

Laitoksilla, maatiloilla ja monissa yrityksissä on taannoisten myrskytuhojen jäljiltä olemassa oman varavoimalaitokset, mutta myös kotien pitäisi parantaa huoltovarmuuttaan ainakin sen verran, että kynttilät, tulitikut ja taskulamput olisivat jokaisen asukkaan tietämässä paikassa. Jos ja kun sähkökatkoista varoitetaan etukäteen, kannattaisi valoneuvojen lisäksi myös varata kotiin sellaista syötävää ja juotavaa, joka pysyy kelvollisena vaikka vuorokauden ilman kylmäsäilytystä tai lämmitystä.

Tällaisia asioita — se on myönnettävä — moni ajattelee, kun ulkona ja sisällä on pimeää. Mutta kun sähköä taas alkaa tulla, aika äkkiä se varautuminen unohtuu.

Rauli Ala-Karvia