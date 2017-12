Työkykyisetkin jäävät sisäilmasairauden vuoksi sivuun

Sisäilmaongelmat ovat jatkuvia uutisten aiheita. Huonolle sisäilmalle, usein kosteudesta johtuville homeille, altistuu tuhansia ihmisiä päivittäin. Suurella osalla tilanne johtaa työkyvyttömyyteen tai ainakin kyvyttömyyteen toimia koskaan samassa tai vastaavassa työpaikassa. Kerran sairastuneella uudelleen altistumisen kynnys on matalampi kuin oirehtimattomalla.

Sisäilmaongelmista kärsivien puolesta puhuva Homepakolaiset ry toivoo, että työelämän solmukohtiin aletaan kiinnittää enemmän huomiota. Uusin tutkimustieto osoittaa, että keinot, joiden avulla sisäilmasairaat voisivat jatkaa työssä, eivät ole täysimittaisesti käytössä. Saman selvityksen mukaan sisäilmasta eri tavoin sairastuneet ovat usein hyvin motivoituneita jatkamaan työssä. Oikea-aikaista tai koordinoitua apua ei kuitenkaan ole sairastuneille riittävästi tarjolla.

Homepakolaisten toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen muistuttaa, että onnistuneille työelämässä jatkamisen kokemuksille yhteinen piirre on se, että sairastuneet ovat saaneet heille räätälöityä apua. Siis apua, jossa on huomioitu kokonaisuus aina diagnoosista työympäristön rajoituksiin.

Pulkkinen tähdentää, että sairastuneet eivät useinkaan ole työkyvyttömiä, vaan työpaikkakyvyttömiä. Ongelmana on, että varsinkin pienissä organisaatioissa on vaikeaa löytää sellaista työympäristöä, jossa sairastunut ei kokisi altistusta. Kaikkea työtä ei voi tehdä etänä kotoa.

Koska toiset ovat herkempiä reagoimaan sisäilmaongelmiin, sairastuneita saatetaan vähätellä ja alttiutta pitää heikkoutena. Ei ole tavatonta, että sisäilmasta sairastunut leimataan luulotautiseksi. Silloin tulee ikään kuin jako kahteen: olet joko terve tai työkyvytön — vaihtoehtoja ei ole.

Kaikkien etu olisi, että ongelmat havaittaisiin niin varhain, että niihin voidaan puuttua ja ongelmien syyt joko poistaa tai saattaa altistunut sellaisin olosuhteisiin, ettei seurauksena ole sairauden kroonistuminen.

Rauli Ala-Karvia