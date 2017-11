Käy tarkastamassa huomenna mummonkin palovaroitin

Huomenna eli 1.12. vietetään pohjoismaista palovaroitinpäivää. Paloturvallisuusviikkoon liittyvä teemapäivä yrittää vuosittain muistuttaa meitä siitä, että palovaroitin on hyvä ja välttämätön turvaväline, mutta myös sen kunnossapidosta pitää huolehtia.

Suurin osa palovaroittimista on paristokäyttöisiä. Sellaisen varoittimen paristo pitää vaihtaa normaalisti vuoden välein. Aika monella edes jokavuotinen varoittimen testaus unohtuu. Ja sitten on paljon sellaisia ihmisiä, joiden on fyysisesti hankalaa tai jopa mahdotonta nousta katonrajassa olevaa varoitinta testaamaan.

Huominen palovaroitinpäivä toivottavasti saa ihmiset huolehtimaan paitsi omista varoittimistaan, myös vanhempien ja isovanhempien varoittimien patterinvaihdosta.

Meillä on sellainen yleinen käsitys, että palovaroittimet ovat toimintakuntoisia. Suomalaisille tehtyjen kyselyiden mukaan 97—99 prosenttia uskoo oman kotinsa kohdalla palovaroittimiensa olevan kunnossa. Vuonna 2016 Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa vain 38 prosentissa oli toimiva palovaroitin.

Rakentamismääräyksissä edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet. Sähköverkkoon kytkettyjen varoittimien toimintakunnosta ja huollosta vastaa taloyhtiö, mutta pientaloissa palovaroittimen toimintakunnosta vastuussa on asunnon omistaja tai haltija. Onneksi yhä useampi omakotiasukas hankkii kotiinsa turvallisuusjärjestelmän, jossa on rikosturvallisuutta edistäviä laitteita kuten murtohälyttimiä, mutta myös savuntunnistin.

Ei riitä, että asunnossa on vain yksi palovaroitin. Suositus näet on, että palovaroitin sijoitetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreittien varrelle. Monikerroksiseen asuntoon ovat tehokkaimpia sarjaan kytkettävät palovaroittimet. Tuossa järjestelmässä kun yksikin varoitin tunnistaa savun, kaikki hälyttävät ja asukkailla on mahdollisuus ennättää turvaan ja hälyttää apua.

Paristokäyttöiset varoittimet ovat hinnoiltaan edullisia, joten kenenkään turvallisuus ei vaarannut sen vuoksi, että turvalaite olisi taloudellisesti mahdoton hankkia. Huomenna siis ainakin paristokauppaan!

Rauli Ala-Karvia