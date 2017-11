Hyönteisruokakeskustelussa kärpäsestä on tullut härkänen

Se, että Suomessa saa alkaa tuottaa ja markkinoida elintarvikekäyttöön tarkoitettuja hyönteisiä, on otettu vastaan sellaisella innostuksella, että luulisi tässä maassa vallitsevan ankara pula perinteisimmistä ruoka-aineista kuten kasviksista, vihanneksista ja lihasta. Jotkut suorastaan kilpailevat sillä, kuka saa ensimmäisensä kotimaassa kasvatetut heinäsirkat myslinsä jatkeeksi ja ketkä makaronipataan lisukkeeksi jauhomatoja.

Mikäli hyönteisruokatrendi todella syntyy, se tarjoaa monelle uudenalisen yrittäjyyden muodon. Maataloudessa on haettu uusia kannattavuuden keinoja, joten eikö toukkien tarhaus kävisi vaihtoehdoksi?

Fakta on, että Suomi on muuttanut Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen tulkintaa kokonaisten hyönteisten osalta. Evira laatii parhaillaan elintarvikealalle hyönteisten kasvattamista, myymistä ja tarjoilua koskevaa ohjeistusta. Ohjeistusta tehdään yhdessä hyönteisalan toimijoiden kanssa ja se on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisille, hyönteisten kasvattajille että hyönteiselintarvikkeita valmistaville yrityksille.

Toisin kuin esimerkiksi sikataloudessa, Suomessa sallitaan hyönteisten osalta vain kokonaisten kasvatettujen hyönteisten käyttö. Kokonaisia hyönteisiä voidaan paitsi nauttia kokonaisina, myös rouhia, jauhaa tai kuivata, mutta niistä ei saa poistaa osia kuten siipiä, jalkoja tai päätä eikä eristää tai uuttaa ainesosia, esimerkiksi rasva- tai proteiinijakeita.

Kun nyhtökaura tuli markkinoille, ihmiset ihan jonottivat sen saapumista lähimarkettiin. Härkäpapuvalmisteiden kohdallakin loiskui vielä samaa intoa, mutta millainen suksee mahtaa koittaa ensimmäisten friteerattujen sirkkojen saapumisesta toritapahtumiin neulamuikkujen kaveriksi?

Kärpäsestä on tullut härkänen eli mittakaava on liioitteleva. Toisaalta annetaan friikeille mahdollisuus toteuttaa itseään. Onhan esimerkiksi autoilussa tapahtunut kaikenlaista eloperäisen makustelua. Muistattehan takalasitarran: Mieluummin syön matoja kuin ajan Ladalla.

Rauli Ala-Karvia