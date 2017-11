Luottamushenkilö haluaa asettua tiedon tulpaksi

Aikamoisen kannanoton esitti Ruskon teknisen lautakunnan jäsen ja ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Timo Vuorila (kesk.) ehdottamalla, että kuntalaisille kerrottaisiin asioista vasta sitten, kun ne on päätetty. Vuorila pelkää, että uutisointi valmistella olevista asioista ohjaa päätöksentekoa. Mitä pelättävää siinä on?

Vaikka kannanotolle voisi hymähtää ja ymmärtää se politiikan keltanokan kömmähdykseksi, ei tuollaista sammakkoa voi mitenkään hyväksyä. Kunnalliseen tiedottamiseen kuulu sama, joka ohjaa myös median toimintaa: asioista pitää kertoa jo valmisteluvaiheessa, jotta ihmiset, joita asia jollain tavoin koskee, voivat vielä vaikuttaa päätöksentekoon edustajiensa välityksellä.

Julkisuus on kunnallisen demokratian ydinkohta. Sen vuoksi kunnat julkaisevat omilla verkkosivuillaan lautakuntien esityslistat ennen kokouksia, jotta kuntalaiset voivat olla perillä siitä, mistä asioista mikäkin elin on tekemässä päätöksiä. Ja huolelliseen valmisteluun kuuluu toki luontevasti se, että esittelijä tekee oman päätösehdotuksensa. Täytyy olla jokin ehdotus, jonka pohjalta asiaa käsitellään lautakunnan tai kunnanhallituksen kokouksessa. Ehdotus on julkinen, ja sen perusteella esimerkiksi Turun Tienoo — joka oli Vuorilan hampaissa — yrittää parhaansa mukaan nostaa julkisuuteen asioita, joiden oletetaan kuntalaisia kiinnostavan.

Ajatus siitä, että vasta päätös olisi julkinen, loisi omituisen tilanteen. Jos esimerkiksi kunnanhallituksesta asia etenee kunnanvaltuuston käsittelyyn, eikö kunnanhallituksen ehdotusta saisi julkaista ennen kuin valtuusto on asian päättänyt?

Esittelijän velvollisuuksiin sisätyy hyvissä ajoin ennen kokousta laatia perusteltu ehdotuksensa. Ei päätösehdotus voi olla sellainen, että "päätösesitys annetaan kokouksessa". Sellaistakin kökköä valmistelua on nähty, jopa Ruskolla.

Eri organisaatiot suhtautuvat julkisuuteen eri tavalla. Avoimuutta yritetään rajoittaa niin, että esityslistoja ei laiteta näkyviin saati että ne toimitettaisiin normaaliin tapaa edeltäkäsin tiedotusvälineille. Sellaiseenkin on törmätty seurakunnallisissa piireissä, että pöytäkirjanpitäjä ei suostu kertomaan päätöksistä ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu. Se osoittaa paitsi umpimielistä suhdetta maksavaan yhteisöön, myös tavatonta epävarmuutta omasta pöytäkirjanpitäjän ammattitaidosta.

Rauli Ala-Karvia