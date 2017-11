Jossain vaiheessa valhe ja fakta sekoittuvat

Valtaosa suomalaisista uskoo, että verkossa leviävillä valeuutisilla on vaikutusta kansalaisten käsityksiin ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien perusfaktoista. Medialiitto teetti tutkimuksen, jonka vastaajista kaksi kolmasosaa eli 67 prosenttia arvioi, että valeuutiset vaikuttavat suomalaisten käsityksiin melko paljon tai erittäin paljon. Neljäsosa arvioi vaikutuksen melko vähäiseksi.

On olemassa medioita, joiden välittämään tietoon on opittu suhtautumaan enemmän kuin varauksella. Tällaisia valeuutisia syntyy myös netin keskustelupalstoilla, joissa huhu saa vahvistuksen ja alkaa levitä ikään kuin totena, vaikka siinä ei alunperin ole totuuden siementäkään.

Tutkimusta varten haastateltiin lokakuussa tuhat 18 vuotta täyttänyttä mannersuomalaista. Vastaajista 43 prosenttia kertoi törmäävänsä verkossa viikoittain uutisiin, jotka eivät ole täysin totuudenmukaisia. Suoranaisesti valheellisiin uutisiin törmää viikoittain 29 prosenttia vastaajista. Vaikka tieto todetaan valheeksi, silti melkein joka kymmenes on jakanut uutisen, jonka on tiennyt olevan valheellinen.

Valheellisia uutisia tuottavat vastaajien mukaan eniten poliittiset, aatteelliset tai ideologiset ryhmittymät sekä MV-lehden kaltaiset verkkojulkaisut, jotka eivät ole sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin ja Journalistin ohjeisiin. Rohkaisevaa on perinteisen toimitetun ja oikeudellisen vastuunsa vakavasti ottavan median kannalta, että vastaajien mielestä vähiten valheellisia uutisia tuottavat kotimaiset sanomalehdet, aikakauslehdet, tv ja radio.

Trollaus on tuttu sana. On esitetty vakavia väitteitä siitä, että myös vieraan vallan edustajat tai avustajat suoltavat valheellista materiaalia etenkin verkkoon, esimerkiksi tarkoituksena vaikuttaa vaalien tuloksiin. Kotimaiselle mediallekin löytyy epäilijöitä, puoluejaotuksen mukaan kotimaiseen mediaan luottavat vähiten perussuomalaiset.

Valeuutisten merkitys ei ole mikään "vitsi, vitsi" -huvittelu. Demokratia edellyttää vahva faktapohjaa, ja sitä kaikenlaiset muka-tiedotusvälineet murentavat.

Rauli Ala-Karvia