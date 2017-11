Kuntienkin rivit rakoilevat soten odoteuksessa

Neljä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntaa eli Tornio, Kemi, Keminmaa ja Simo päättivät maanantaina perustaa yhteisen terveysyrityksen Mehiläisen kanssa. Hankkeeseen on tulossa mukaan vielä erikoissairaanhoidon osalta kaksi muuta kuntaa. Sote-uudistuksen kynnyksellä syntynyt päätös on merkittävä, etenkin jos kunnat suunnitelmansa mukaan solmivat Mehiläisen kanssa 15-vuotisen sopimuksen.

Hallitukset ovat taivaltaneet kivikkoista sote-tietä jo pitkään, eikä valmista näytä tulevan. Monissa kunnissa on varauduttu siihen, että uudistus tulee viemään palvelut kauaksi ja jättämään kuntien kiinteistöt tyhjilleen. Useat kunnat ovat ulkoistaneet sote-toimensa yksityisille yrityksille. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten maakunnat sitten aikanaan näihin yksityisiin toimijoihin suhtautuvat, koska heillä on kuitenkin olemassa juridisesti pitävät sopimukset palvelujensa ostajien eli itsenäisten kuntien kanssa. Tarkoitushan on nimittäin, että vain kuntien ja kuntayhtymien kontolla olevat palvelut siirtyvät maakuntien hoidettaviksi.

Sote-uudistuksessä on edelleen monta mutkaa, eikä hallituksen asemakaan ole enää niin vahva kuin se oli hallitusta muodotettaessa. Vaikka perussuomalaisista eronneet siniset saivat pitää perussuomalaisten neuvottelemat ministerinpaikkansa, on uusi ryhmittymä kuitenkin melko tavalla tyhjän päällä — samoin koko hallituksen parlamentaarinen enemmistö. Voi aiheellisesti kysyä, kumpi kaatuu ensin — sote vai hallitus. Vai molemmat? Seuraava hallitus tuskin muodostetaan samalle pohjalle, oli vaalien tulos mikä hyvänsä. Ja se taas johtaisi erilaisiin kuvioihin niin sote-uudistuksessa kuin maakuntahallinnon rakentamisessa. Kuntaryhmien omia ratkaisuja tullaan ehkä näkemään muuallakin kuin Tornion seudulla.

Rauli Ala-Karvia