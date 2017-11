Liedon kirjasto pääsee ulos sosiaalitoimistosta

Lietoon suunniteltiin aikoinaan omaa kirjasto- ja kulttuuritaloa. Kirjasto sijoitettiin ikään kuin välivaiheeksi uudelle kunnantalolle, ja tyyssijaksi tuli alakerran matala tila, joka alunperin oli ajateltu sosiaalitoimen käyttöön.

Nyt joulukuun alkupuolella kirjasto saa remontoidut ja laajennuksen ansiosta väljemmät tilat, joskaan ei sentään omaa taloa. Kirjaston palvelupäällikkö on syystä tohkeissaan, koska nyt voidaan tarjota kirjastosta todellinen olohuone lietolaisille.

Pääkirjasto on koko Liedon kirjasto, sillä muita taajamia palvelee kirjastoauto. Koulukirjastoja on kehitetty systemaattisesti, mutta niiden palvelut ovat vain näiden oppilaitosten käytössä. Lietoon pakkoliitetty Tarvasjoki joutui luopumaan omasta kirjastostaan, koska ei muillakaan Liedon kylillä sellaista kiinteää palvelua ole.

Kirjasto on yksi sivistysvaltion upeimpia palveluita. Tämän vuoden alussa voimaan tulleen uuden kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Kirjastoja on Suomessa ollut jo vuosisatoja. Varhaisimmat kirjakokoelmat olivat luostarikirjastoja ja kirkkojen kirjakokoelmia. Turun Akatemian kirjasto perustettiin vuonna 1640. Vuonna 1794 syntyi ensimmäinen kansalaisille avoin ainakirjasto, kun Vaasan Luku-seuran kirjasto ryhtyi lainaamaan kirjoja kaikille kaupunkilaisille.

Vuonna 2015 Suomessa oli toiminnassa 288 pääkirjastoa, 450 sivukirjastoa, 27 laitoskirjastoa ja 140 kirjastoautoa. Ilmaista ei mikään palvelu ole, mutta yleisen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Kirjasto siis tarjoaa hengen ja kulttuurin maksuttoman kouluaterian. Ja vieläpä kaikenikäisille.

Rauli Ala-Karvia