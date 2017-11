Huijatuksi tuleminen on huijaamista helpompaa

Nigerialaiskirjeet, sulavakäytöksiset auervaarat, pakon edessä laadukkaita nahkatakkeja myyvät lentokentälle rientävät kaupparatsut. Kyllä huijauksilla ja huijareilla on monenlaista keinoa saada taloudellista hyötyä. Puku päällä ravintolaan menevä ja asiantuntevasti niin ruoka- kuin viinilistaa tutkiva henkilö katoaa hieman ennen laskunmaksua ja majoittuu hotelliin, jonka huoneesta ei ole ajatustakaan maksaa. Parhaassa tapauksessa vie vielä pyyhkeet mennessään.

Klassisten huijareitten rinnalle ovat nousseet sosiaalista mediaa hyödyntävät huijarit. Netissä on kauniita kuvia myytävästä tuotteista, ja kun ostaja on maksun suorittanut, tavarasta ei näy jälkeäkään.

Parhaillaan Lounais-Suomen poliisi tutkii porilaisen naisen tekemiä nettipetoksia. Nainen on myynyt netin eri kauppapaikoissa noin 100 euron hintaisia tavaroita useille asianomistajille. Eri puolilta Suomea olevat asianomistajat eivät ole saaneet maksamiaan tavaroita itselleen.

Nainen on erikoistunut myymään muun muassa hevostarvikkeita. Hän on esiintynyt omalla nimellään. Kauppahinnan nainen on pyytänyt maksamaan omistamalleen pankkitilille. Ostajasta tuo kaikki tuntuu luotettavalta.

Poliisi muistuttaa, että nettihuijatuksi voi tulla kuka vaan. Henkilö joka myy olematonta, on yleensä vakuuttava nettikauppakumppani. Rahat saatuaan myyjä katoaa usein tavoittamattomiin.

Koska huijari on puijannut jo aikaisemminkin, poliisi neuvoo käymään netissä ja laittamaan hakusanaksi myyjän nimen tai vaikka myyjän antaman tilinumeron ennen tavaran maksamista. Joku on jo saattanut kirjoittaa sosiaaliseen mediaan huijarista ja varoittanut muita.

Nettikauppa sinänsä on näppärä tapa hankkia ja myydä tavaraa, myös yksityishenkilöiden kesken. Sinisilmäinen ei kuitenkaan saa olla. Jos jokin tavara vaikuttaa älyttömän halvalta, usein sellaista ei edes ole.

Maksullisen postiennakon käyttö on yksi varma tapa saada sitä, mitä tilaa. Ainakin, jos paketin voi avata jo postissa ennen maksamista.

Rauli Ala-Karvia