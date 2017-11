Asiointipalvelut keskittyvät yhä edelleen

Kun palvelut viedään verkkoon, harvenee sellaisten toimipisteiden verkko, jossa voi asioida ihan fyysisesti. Ei ole enää nimismiespiirejä ja niillä poliisiasemia, ei ole Kelan lähitoimipisteitä, ei verotoimistoja. Työvoimahallinto on myös supistanut toimipaikkaverkkoaan, ja karsinta jatkuu edelleen.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto ilmoitti eilen, että Raision, Kaarinan ja Paraisten toimipaikat sulkeutuvat. Turun toimipaikkakin muuttaa, niin että kai sekin tuntuu mahdollisen tarvitsijan eksyttämiseltä. Kun on tottunut menemään Linnankadun työkkäriin, jatkossa se onkin toisella puolella jokea virastotalossa.

On pelkää sananhelinää, että toimipisteitä lakkautetaan. Ehei: TE-toimiston Raision, Kaarinan ja Paraisten toimipaikat yhdistetään Turun toimipaikkaan 11.12. alkaen.

Palveluverkon tiivistäminen aloitettiin syksyllä 2013, ja nyt se on valmis. Valmis ainakin toistaiseksi. Vielä on hieman Turkuun tuotavaa, sillä Turun lisäksi toimipaikat säilyvät Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Näihin neljään kaupunkiin on työnantaja- ja yrityspalvelut keskitetty jo vuoden 2013 alusta.

Kuten niin monessa muussakin etääntyneessä palvelussa, myös työvoimatoimistopalvelujen käyttäjiä neuvotaan menemään nettiin. Ja siellähän on aina ovi auki. Oma asiointi -verkkopalvelua voi käyttää 24 tuntia vuorokaudessa. TE-toimistoon voi yrittää päästä virka-aikana myös puhelimitse. Ei kumminkaan sinne Loimaan tai Uudenkaupungin toimipaikkaan, sillä puhelu menee TE-toimistojen valtakunnalliseen henkilöasiakkaiden puhelinpalveluun.

Suurimmalle osalle ihmisistä on ihan yksi ja sama, ovatko palvelut jonkun oikeasti avattavan oven takana vai älypuhelimen näppisten varassa. Mutta sitten on ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta joko taidottomuuden tai laitteettomuuden takia käyttää tietokoneyhteyksiä. Lohdullista toki on keskittäjien kannalta, että tuo joukko harmaantuu ja harvenee koko ajan.

Rauli Ala-Karvia