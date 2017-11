Vähävaraiset rahoittavat Suomen hyvinvointia

Merkittävä osa suomalaisten rahapeliyhtiöiden tuotoista ohjautuu yhteiseen hyvään. Rahapeliyhtiöiden tuotoilla ja yhtiöiden maksamilla veroilla tuetaan suomalaista tiedettä, taidetta, liikuntaa ja urheilua sekä sosiaali- ja terveysalaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan rahapelien tuotot tulevat suurelta osin ihmisiltä, joiden elämään on kasautunut ongelmia eli pienituloisuutta, alkoholiongelmia — ja peliriippuvuutta.

Jos hyvinvoinnin rahoitus tulisi pelkästään rahapelien tuotosta, paljon pelaaville kuluu kiitos, sillä viisi prosenttia rahapelien pelaajista käyttää puolet peleihin kuluvasta rahasta.

Ei ole mitenkään outo näky näilläkään tienoilla, että eläkeiässä oleva asettuu kolikkopelin ääreen pysyvämmin kuin vain ohimennen. Eläkepäivinä pelataan isommilla panoksilla kuin muulloin, mutta pelattava on, vaikka se kostautuisi muuhun käytettävissä olevan rahan niukkuutena.

Miesten nettotuloista kuluu rahapeleihin keskimäärin 3,4 prosenttia, kun naiset pelaavat tuloistaan vain 1,7 prosenttia. Kolikkopelit eivät ole tyttösten puuhaa, sillä tutkimuksen mukaan 55 vuotta täyttäneet naiset pelasivat valtaosan eli 63 prosenttia naisten rahapeleihin käyttämästä rahasta. Samanikäiset miehet taas pelasivat vain 37 prosenttia miesten pelaamasta rahasta. Toisaalta 25—34-vuotiaat miehet pelasivat 27 prosenttia miesten rahapeleihin käyttämästä rahasta. Samanikäiset naiset pelasivat vain 8 prosenttia naisten pelipotista.

Mitä pienemmät tulot, sen suurempi osuus käytettävissä olevista rahoista menee pelaamiseen. Monelle tästä seuraa ongelma, kun peleistä yritetään saada rahaa talouden kohtaamiseen, mutta kone nielee loputkin rahat. Köyhtymisen rinnalle tilanteeseen tulee usein myös syvä häpeä.

Suomessa on rahapeliyhtiöiden rahoittamaa toimintaa, jolla pyritään auttaman peliongelmaisia. Omaan ja läheisensä pelaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ongelma voi syntyä aivan samalla tavalla kuin muukin riippuvuus. Usein peliongelmaisia hoidetaan samoilla metodeilla kuin alkoholisteja.

Rauli Ala-Karvia