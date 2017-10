Ihan jokaisen joulunodotus ei ole toiveikas

Lähestymme aikaa, jolloin valtava jouluhössötys valtaa alaa kaupoissa, radiossa, televisiossa ja kuvalehdissä. Mainokset tursuvat pehmoista ja kovaa tavaraa, jouluruokaa ja kimaltavaa koristetta.

Joulu on ilon ja antamisen juhla, ja ei siinä sinänsä mitään. Mutta aina on olemassa myös kääntöpuoli. On perheitä ja on yksinäisiä ihmisiä, joille joulun tulo merkitsee lähinnä kidutusta ja nöyryytystä. Joululle on vaikea kääntää selkäänsä varsinkaan lapsiperheissä, kun painomusteelta tuoksuvat lelukuvastot ja elektroniikkaliikkeiden upouudet älylaitteet tyrkyttävät itseään. Jos rahaa on niukasti jokapäiväiseen elämään, joudutaan tottumaan siihen, ettei joulupukilla ollutkaan varaa tulla käymään.

Vaikka on tuttu hokema, että jokaiselle hyvinvointi-Suomi tarjoaa hyvän elämän, tai että työtä riittää jokaiselle, joka sitä suinkin viitsii tehdä, ei se kuulkaa ihan niin mene. Keskuudessamme on ihmisiä, joille jokapäiväinen leipä on vaihtoehto jokapäiväisille lääkkeille. On ihmisiä, joiden on kitkutettava muutaman euron päiväkulutuksella. Yksittäiset ihmiset pystyvät venymään mitä uskomattomampiin suorituksiin, mutta lasten kanssa on toisin, sillä jokainen haluaisi olla lapsilleen sillä tavalla hyvä, ettei heidän tarvitsisi olla samanikäisten toisten hyljeksinnän tai pilkan kohteina.

Vapaaehtoisjärjestöt ovat avainasemassa jouluilon turvaajina. Esimerkiksi äitien perustama Hope —Yhteisesti ja Yhdessä ry auttaa Suomen vähävaraisia ja kriisin kohdanneita lapsiperheitä muun muassa jakamalla lahjoituksina saatuja vaatteita, tavaroita ja harrastusvälineitä. Turun seudullakin toimiva Hope tukee lasten harrastamista ja tarjoaa vapaa-ajan elämyksiä.

Nyt juuri käynnistyy joulukalenterikeräys vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Perinteisen joululahjakeräyksen Hope käynnistää marraskuun lopussa. Sen tavoitteena on antaa jokaiselle Hope Turun asiakasperheen lapselle yksi lahja.

Vähävaraisten lapsiperheiden määrä on kasvanut Turun seudulla rajusti. Lokakuuhun 2017 mennessä yhdistyksen asiakkaaksi oli kirjautunut jo noin 345 perhettä, joissa on yhteensä noin 830 lasta. Ja määrä kasvaa vuoden loppuun mennessä. Apua tarvitaan niiltä, joilla on varaa auttaa.

Rauli Ala-Karvia