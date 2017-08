Siltarumpuja tarvitaan vastakin, muttei joka paikassa

Siltarumpupolitiikaksi kutsutaan Suomessa ilmiötä, jossa poliitikot ajavat valtion budjettiin hankkeita, joilla ei välttämättä ole laajempaa perustelua kuin henkilön oman vaalipiirin tai kotikunnan etu. Tarkoituksena on luonnollisesti varmistaa riittävä äänimäärä myös seuraavissa kunta-, eduskunta tai maakuntavaaleissa, siis potentiaalisten äänestäjien miellyttäminen.

Eri puolilta Suomea löytyy esimerkkejä siltarumpupolitiikasta. On Pekkarisen ja Norrbackin siltaa, ja Turku-Helsinki-moottoritien uusinta osuuttakin on kutsuttu Kanervan tieksi.

Maakuntauudistuksen myötä siltarummuttaminen mahdollistuu taas uudessa hallintoelimessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoista päättävä maakuntavaltuusto tulee käyttämään alueella merkittävää valtaa. Se, että maakuntia on päätetty olevan 18, on monen asiantuntijan mielestä siltarumpupolitiikkaa sekin.

Tienoonkin alueella on mahdollisuuksia siltarumpupolitiikkaan. Ohikulkutien nelikaistaistamista odotetaan, valtion huonokuntoisia teitä kulkee siellä täällä, ja sotepalveluita halutaan pitää jatkossakin Turun ulkopuolisissakin kunnissa.

Loppujen lopuksi siltarumpupolitiikka on yksinkertaisesti politiikkaa; omien äänestäjien tarpeiden tyydyttämistä. Toivoa sopii, että mahdollisimman moni valtaapitävä ajattelee laajempaa ihmisjoukkoa kuin mikä omaan läpipääsyyn seuraavalla kaudella riittäisi. Näin eduskunnan ja kunnanvaltuustojen syyskauden alussa on jokaisella valtaapitävällä hyvä hetki tehdä moraalinen siltarumpupäätös.

Matti Lehtonen