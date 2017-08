Liedon keskustassa aineksia virkistyskeitaaksi

Kunnan päätöksentekokoneistossa pyörii tällä hetkellä kolme erillistä kunnan yleisten alueiden virkistyskäyttöön liittyvää suunnitelmaa. Jokirannan eli Kirkkotien ja Aurajoen välisen alueen suunnitelmista on puhuttu vuosikausia, ja alueen asemakaavoituksella on ollut myös kauaskantoisia poliittisia seurauksia. Nyt esiteltävät suunnitelmat ovat kuitenkin kiistämättä houkuttelevan hienot.

Jokainen Liedossa pidempään asunut tai liikkunut tietää, että jokiranta on ollut käytännössä ryteikkönä, pussikaljapiilona tai matonpesupaikkana. Jokirannan kulttuurimaisemaa ei ole näkynyt, eikä jokea ole saavuttanut muuten kuin Teilipolun riippusillalta polkupyöriä heittelemällä. Tähän uudet suunnitelmat lupaavat massiivista muutosta, ja toteutuessaan ne muuttavat jokirannan virkistyskäyttömahdollisuuksia dramaattisesti.

Toinen vajaakäyttöinen ja unohdettu alue on kunnantalon pohjoispuolinen Keskuspuisto. Läpikulkualueena toimiva puisto saa uutta eloa, mikäli liikennepuiston ja Muumipuiston siirto toteutuu suunnitellusti. Ei todellakaan huono ajatus, sen verran vaisua on puistoelo viime vuosina ollut.

Kolmas suunnitelma koskee Keisvuorelle eli vesitornin mäkeen kaavailtua koirapuistoa. Joukko koiraihmisiä on kaivannut Lietoon koirapuistoa vuosikausia. Edellinen koirapuisto suljettiin liikennepuiston alta reilu vuosikymmen sitten ja ensimmäistä kertaa sen jälkeen on päästy suunnitteluvaiheeseen. Vesitornin mäki sopinee koiranomistajille mainiosti, ja Keisvuorella koirapuisto on omassa rauhassaan.

Nyt vain odotellaan, ensin päätöksiä, sitten toteutusta.

Matti Lehtonen