Koulussa pitää saada oppia rauhassa

Vaikka koulukiusaamiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisemiseen on olemassa jos jonkinlaista ohjelmaa ja projektia, tosiasia on edelleen, että Suomen kouluissa, myös näillä tienoilla tapahtuu kiusaamista. Kiusaamisen muodot saattavat vaihdella ja määräkin olla erilainen eri kouluissa, mutta kokonaan ei ongelmaa ole onnistuttu kitkemään.

Jos fyysistä kiusaamista ei tapahdukaan koulupäivän aikana, monelle voivat koulumatkat olla yhtä helvettiä — tai sitten kiusaaminen tapahtuu vapaa-ajalla sosiaalisen median työkaluilla.

Valtakunnallinen Koulurauha lukuvuodelle 2017—2018 julistetaan Suomen kouluihin tänään Helsingissä. Koulurauha-vuoden teemana on ”Oikeus olla ja unelmoida”. Tuolla yritetään kannustaa kouluja oppilaiden oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä. Ajatus on kaunis ja kannatettava, mutta valitettavasti yhteisöissä on usein henkilöitä, jotka antavat tuollaisille teemoille piut ja paut, koska alistamalla ja tekemällä toisille kiusaa voi nousta kukkona oman tunkionsa päälle ja kerätä kannustajia ja seuraajia.

Koulut ovat paikkoja, jotka turvaavat lapsille oppimisen ja kasvamisen sekä myös sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen oppimisen. Pelko naurunalaiseksi tai "tyhmäksi" tulemisesta vain on sellainen mörkö, että se voi nitistää ihmisen itsetunnon, ehkä koko iäksi.

Koulurauhan julistuksen suunnitteluun osallistuneet oppilaat korostavat, että koulurauhan syntymiseen vaikuttaa ilmapiiri. Jos koulun ilmapiiri on sellainen, että jokainen voi olla oma itsensä eikä tarvitse miettiä hyväksyvätkö muut minua, niin siellä on hyvä olla.

Koulurahan julistuksen sanomassa on ajatus, että hyvän lisääminen on tehokkaampi keino vaikuttaa kuin vain huonon poistamiseen keskittyminen. Silti se huono pitäisi saada katkeamaan heti alkuunsa. Ihan näinä päivinä, kun uuden lukuvuoden henkilöasetelmat luokissa ovat alkaneet muodostua.

Rauli Ala-Karvia