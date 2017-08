Toipumiseen tarvitaan runsaasti aikaa

Se, mitä Turun keskustassa perjantaina tapahtui, oli ehkä pelätty muttei odotettu — ei ainakaan toivottu. Silmittömät väkivallanteot ovat tulleet meitä yhä lähemmäksi. Eurooppaan, Pohjoismaihin, nyt Turkuun. Viranomaiset ovat parantaneet valmiuksiaan ja osasivat toimia nopeasti. Silti muutamassa minuutissa ihmisiä kuoli ja haavoittui. Teon estämiseksi ei ollut tilanteen käynnistyessä nopeampia keinoja, mutta mitä olisikaan tapahtunut, jollei poliisipartio olisi ollut riittävän lähellä ja toiminut ammattimaisesti?

Kun tekijä on ulkomaalaistaustainen, asenteet kärjistyvät. Poliisi tutkii tekoja terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja murhien yrityksinä. Tutkinta ja lopulta oikeus ratkaisee, mikä sai tekijän ryhtymään ja toteuttamaan tekonsa. Silloin vasta tiedetään motiivi.

Asenneilmasto on ainakin sosiaalisen median peilistä nähtynä hyvin kaksijakoinen. Toiset kiittävät ennen muuta kiinni ottamisessa ja uhrien auttamisessa toimineita, joista huomattava osa oli itsekin muita kuin kantasuomalaisia. Jälkimmäisert taas hieman kärjistäen sanottuna tyytyivät kiireimmän kaupalla kuvaamaan tapahtumaa. Toki tästä on apua tutkinnalle, kun yksityiskohdat halutaan saada tarkkaan selville.

Murhaajan toiminta oli äärimmäisen vastenmielistä, raukkamaista ja tuomittavaa, sillä se kohdistui aivan sivullisiin, pääasiassa vielä naisiin. Terrorismin — oli tämä tapaus sitä tai ei — tarkoituksena on lietsoa pelkoa käymällä viattomien ihmisten kimppuun sellaisilla paikoilla, jotka mahdollisimman monet tuntevat.

Vaikka elämä jatkuu eteenpäin ja ajattelemme, että "salama ei iske kahta kertaa samaan paikkaan", suomalaisilla ja turkulaisilla erityisesti tulee olemaan pitkä toipumisen aika. Elämää on kuitenkin elettävä normaalisti, uskottava hyvään, uskottava huomiseen ja luotettava siihen, että täällä on edelleen turvallista. Pelko ja viha ovat ihmisen sisintä nakertavia asioita. Juuri niihin pyrkivät niin terroristit kuin heidän vastapuolellaan olevat vihanlietsojat.

Rauli Ala-Karvia