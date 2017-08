Nyt puhelimet rauhaan ja huomio liikenteeseen

Tienoon alueella alkavat koulut tänään. Se näkyy aamuisin ja iltapäivisin lasten mukanaolona liikenteessä. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisesta koulutiestä, mutta myös varsinkin isompien koululaisten tulee kantaa vastuuta kulkemisestaan ihan itsekin.

Kaikki tietävät, että kännykän käyttäminen autoa ajettaessa on ilman hands free -laitetta kiellettyä, koska jo puhelimeen puhuminen heikentää muiden aistien kykyä hahmottaa ympäristöä. Tekstiviestien selailu tai sosiaalisen median päivitysten katsominen vievät kuolemanvaarallisella tavalla huomion liikenteestä, joten sellaiseen ei kenenkään ajaessa pidä syyllistyä.

Mutta ei ole terveellistä jalankulkijankaan kulkea liikenteessä puhelintaan selaten. Valitettavan paljon näkee sellaisia kävelijöitä, jotka kuulokkeet korvissa ovat melkein autistisesti uppoutuneet omaan maailmaansa. Sellaisessa tilassa ei pysyy seuraamaan ympäristöään. Tavatonta ei myöskään ole, että pyörällä ajaminen enintään toinen käsi ohjaustangolla ja toinen räpläämässä älypuhelinta.

Kaikilla ospuolilla on vastuunsa. Aikuisilla se on paitsi liikenteessä, myös sen opettamisella omille lapsilleen, mitä likenteessä saa tehdä ja mitä ei.

Liikenneturvan huhtikuussa tekemän koululaiskyselyn mukaan huolta koulumatkoilla aiheuttivat liikenteeseen ja liikennejärjestelyihin liittyvät asiat, kuten autoilijoiden tarkkaamattomuus, liikenteen vaarallisuus, tien ylittäminen, auraamattomat ja liukkaat tiet sekä jalkakäytävän ja pyöräilytien puute. Pelottavina koettiin myös pimeät polut tai puuttuva valaistus.

Koulumatkan turvallinen sujuminen edellyttää vähintäänkin alakoululaisten osalta sitä, että koulumatkaa harjoitellaan yhdessä kouluvuoden alussa, ja että matkaa kerrataan pitkin kouluvuotta, jolloin lapsi jo itsekin osaa arvioida, mitkä ovat ne pulmalliset paikat ja miten aikuiset voisivat lisätä turvallisuutta.

Nyt on syytä kaikkien liikkujien olla tarkkoina. On parempi lähteä hieman normaalia aikaisemmin liikkeelle, jotta kukaan ei lisää vaaraa kiirehtimällä.

Rauli Ala-Karvia