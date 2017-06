Koirapuisto edellyttää koiranomistajien aktiivisuutta

Koirapuisto on useiden koiranomistajien toiveissa ainakin sen perusteella, miten monessa kunnassa sellaista palvelua haluttaisiin. Yksinkertainen hakusana "koirapuistoaloite" kaivaa netistä muutamassa hetkessä tiedon aloitteista Espoon Kauklahdesta, Lappeenrannasta, Äkäslompolosta, Joroisilta, Savonlinnasta, Loviisasta ja Mikkelistä.

Turun seudulla koirapuistoja on Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Maskussa ja Paraisilla. Parhaillaan yritetään päästä käytännön toimiin Jäkärlässä. Liedossa on aloite käsitelty ja sen pohjalta laadittu suunnitelmia. Sen perusteella, miten vähän kunnan järjestämään tilaisuuteen lopulta koiranomistajia ilmestyi, innostus taitaa olla enemmän some-maailmassa kuin käytännön tasolla liikkuvaa.

On selvää, että koirapuisto olisi ihanteellinen liikunta- ja sosiaalistumispaikka useille koirille. Varsinkin taloudet, joissa on vain yksi koira, kaipaavat mahdollisuutta päästää lemmikkinsä touhumaan lajitovereittensa kanssa. Koirapuisto voi silti tuskin olla sellainen palvelu, jonka kunta maksaa ja jonka hoidosta yhteiskunta myös ottaa vastuun.

Liedossa kunta vetoaa käyttäjäosapuoleen. Paras kumppani kunnalle olisi yhdistys, joka osallistuisi koirapuiston rakentamiseen talkoopanoksellaan, ja joka sitoutuisi vastamaan puistoalueen kunnossapidosta ja ennen muuta puhtaanapidosta. Jäkärlän koirapuiston toteutumisen suhteen on samanalaisia odotuksia.

Liedossa on ollut aiemmin koirapuisto ensin osuuspankin ja kunnantalon välisellä alueella. Asuntorakentaminen karkotti lauta-aitauksen siitä Kirkkotien ja Aurajoen väliin, jonne sittemmin rakennettiin liikennepuisto. Kovin aktiivista Liedon koira-aitauksen käyttö ei ollut. Moitittiin pienuutta, huonoa sijaintia ja sotkuisuutta.

Nähtäväksi jää, toteutuuko Liedon koirapuisto. Koiria kunnassa kyllä on, ja monella on vakiintuneet ulkoilureittinsä. Jos nuo reitit pidetään siisteinä, mihin ilmaisten pussien tuleva jakelu tähtää, koiranomistajat ja ei-koiranomistajat välttyvät nykyistä paremmin törmäyskurssilta.

Rauli Ala-Karvia