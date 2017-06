Urheilun kirjo näyttää rajattomalta

Tulevana viikonvaihteena suunnistetaan Joensuun Enossa Jukolan viesti. Se on suomalaisen suunnistusurheilun — niin kilpa- kuin kuntourheilun — suurtapahtuma. Lietolais-mynämäkeläinen MS Parma lähettää Joensuu-Jukolaan kaikkiaan 20 joukkuetta. Osa suunnistaa naisten Venlojen viestissä, loput menevät kilpaa seitsemän osuuden Jukolan viestissä. Kaikkiaan Enossa kilpailee 16.500 suunnistajaa. Kilpailua voi seurata television ja netin välityksellä läpi kesäyön.

Tienoon alueella suunnistus on ollut yksi päälajeja vuosikymmeent, mutta myös yleisurheilulla on pitkät ja näyttävät perinteet. Tällä hetkellä taso ei kansallisella huipulla ole kovin laaja, mutta Liedon Parman muutamat nuoret juoksijat ovat sarjojensa terävintä huippua.

Pyöräily on noussut viime vuosikymmeninä hyvin näkyviin niin kilpaurheiluna kuin kilpailujen järjestämisen muodossa. Miesten lentopallo kävi jokunen kausi sitten kolkuttelemassa jo ylempien sarjojen portteja, mutta taloudellisesti alue ei ollut valmis satsaamaan tarvittavia varoja. Tienoon alueelta on noussut viime vuosina etenkin Raision Loimun kautta pelaajia maajoukkueeseenkin. Naisten ja tyttöjen lentopalloilussa sekä Liedon Parma että Littoisten Työväen Urheilijat ovat kansallisella tasolla noususuunnassa, jos kohta esimerkiksi Salon Viesti houkuttelee kasvattajaseuroista pelaajia, jotka ovat etenemässä ikäluokkansa maajoukkuetasolle.

Telinevoimistelu, jalkapallo, salibandy, jääkiekko, ralliautoilu, muodostelmaluistelu, tanssiurheilu, voimanosto, hetkittäin alppilajitkin — menestystä tulee joka sektorilta. Ammattilaisurheilussa vahva sektori on hevosurheilu ja siinä etenkin ravitoiminta, jossa on tullut viljalti kotimaista ja ajoittain myös kansainvälistä menestystä. Uusina lajeina urheilun kirjoa täydentävät muun muassa amerikkalainen jalkapallo ja lacrosse. Onhan siinä, mistä valita.

Rauli Ala-Karvia