Puoluekokouksella laajat sivuvaikutukset

Perussuomalaisten puoluekokous ei takavuosina isommin puolueen ulkopuolisia hetkauttanut, koska yksi oli aina varmaa: valtiotieteiden maisteri Timo Soini valitaan puheenjohtajaksi ja puolue pysyy tietyllä populistisella linjallaan, jossa hauskat sutkaukset ryydittävät poliittista puhetta.

Soini kasvatti puolueen menestystä paitsi omalla persoonallaan, myös sallimalla ehdokkaiksi värikkäitä persoonallisuuksia, joille tuli tanakasti ääniä niin sanotuista kansan syvistä riveistä ja maaseudun perinteisten SMP:n kannattajien ohella myös työväeltä.

Kun Timo Soini nyt 55-vuotiaan ilmoitti jättävänsä puolueensa puheenjohtajuuden, tilanne oli täysin erilainen. Erilaisuus ja "varman johtajan" varjossa käyty taktinen toiminta nosti äänivyöryllä puheenjohtajaksi europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon, joka on menestynyt kaikissa muissakin viime vaaleissa loistavasti.

Perussuomalaisissa valtiotieteilijä, "maisterijätkä" vaihtuu nyt humanistiin, joka on tehnyt tohtorinväitöksensä kirkkoslaavista, suorittanut asevelvollisuutensa siviilipalveluna ja saanut tuomion sekä uskonrauhan rikkomisesta että kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Halla-ahoa ei oikein voi perinteisenä humanistina poliittisen toimintansa perusteella pitää.

Puoluekokouksessa Halla-aho sai taakseen ihmisiä puolueen poliittisen eliitin ulkopuolelta. Puolueen jäseniksi liittyi runsaasti henkilöitä, jotka eivä ole toimineen aikaisemmin perussuomalaisissa. Jos SMP:tä pidettiin aikoinaan protestiliikkeenä, Halla-aho onnistui kanavoimaan puolueen johtoa vastaan nostetun kritiikin omaksi kannatuksekseen.

Hallituksen hajoaminen on tosiasia, mutta muutoksia tulee varmasti olemaan myös piiri- ja paikallistasoilla. Mitä puolueen muuttunut linja tulee merkitsemään esimerkiksi Liedon paikallisjärjestössä ja valtuustoryhmässä, jää nähtäväksi tuonnempana. Ruskon yhden miehen valtuustoryhmää puoluejohdon muutos tuskin kahtia repii. Politiikan harrastajalle ei kesä olisi voinut mielenkiintoisemmin alkaa.

Rauli Ala-Karvia