Vanha johtajakuvio meni uusiksi Liedossa

Liedon kunnalliselämässä on yksi asia ollut melkein kuin kiveen hakattu: kunnanhallituksen ja valtuuston johdossa on nuijaa pidellyt vain kaksi puoluetta: kokoomus ja keskusta. Kokoomuksen Jaakko Kailiala teki pitkän uran valtuuston johdossa, keskustan Pertti Peltola kunnanhallituksen johdossa. Heidän jälkeensäkin ykköstehtävät on jaettu samalla kaavalla: sulle, mulle kokoomuksen ja keskustan kesken. Päättyneellä valtuustokaudella valtuustoa johti keskustan Anna-Liisa Koivisto, kunnanhallitusta kokoomuksen Mari Mikkola.

Mikkola valittiin jatkamaan kunnanhallituksen veturina, mutta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin valtuustoa johtaa perinteisen puoluejakauman mukaan ajateltuna vasemmistolainen eli sosialidemokraattien Minna Ylikännö. Edellinen vasemmistolainen puheenjohtaja valtuustossa oli työmies Olavi Blomqvist, joka toimi vasemmistoenemmistöisen valtuuston puheenjohtajana vuodet 1961—1968.

Liedon luottamushenkilöpaikoista päästiin muutaman jankkaamisen jälkeen jonkinlaiseen sopuun aivan valtuuston kokouksen aattopäivinä. Neuvotteluissa oli isompina osapuolina kaksi ryhmittymää, kaksi epäpyhää allianssia, joissa eivät normaalit puoluerajat toiminet. Vahvempi osapuoli pystyi pitämään itsellään ykköspuheenjohtajuudet, sillä vain pian maakunnalle siirtyvä ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajuus meni keskustalle.

Saattaa olla, että alkavalla valtuustokaudella ilmenee kitkaa eri osapuolten voimakastahtoisten ihmisten väillä, vaikka julkisesti oltiinkin sitä mieltä, että yhdessähän nämä asiat on sovittu.

Kunnanvaltuustoon tuli runsaasti uusia jäseniä, joista osa nousi kohtalaisen merkittäviin tehtäviin myös muissa luottamuselimissä. Liedon poliittisessa paletissa on nyt sopivasti uutta ja kokenutta, joten siltä osin ei menestyksekkäälle toiminnalle pitäisi olla esteitä.

Yksi asia tietysti tulee aiheuttamaan mielipahaa ainakin ensimmäisenä vuotena. Uusilta edustajilta puuttuu kunnallishallinnon kokemus. Siis kokemus siitä, että asiat etenevät tiettyjen pelisääntöjen mukaan, tietyllä kaavalla ja joskus maallikkoa tuskatuttavan hitaaseen tahtiin. Siihen on vain totuttava.

Rauli Ala-Karvia