Kun kerran Tampereellakin tehdään näin

Eilen julkistettiin tieto, että Turkuun on suunnitteilla 480 miljoonaa euroa maksava elämys- ja tapahtumakeskus. Tavoitteena on synnyttää Turun ratapiha- ja asema-alueelle Suomen suurin elämys- ja tapahtumakeskittymä. "Turku Ratapiha -hanke on 2020-luvun kiinteistö- ja kaupunkikehityskonsepti, jossa huipputeknologia ja palveludesign yhdistyvät maailmanluokan elämyksiä ja tapahtumia, mutta varsinkin turkulaisten arkea varten", maalaillaan Ilkka Paanasen, Mikko Kodisojan ja Saku Koivun hankkeen lanseerauksessa. Paananen ja Kodisoja tulivat monimiljonääreiksi myymällä peliyhtiö Supercellin kiinalaisille, Koivu taas on entinen jääkiekkoammattilainen.

Ratapihan alueelle tulisi perhematkailuun suunnattu elämyskeskus sekä 10.000 katsojan jäähalli, jossa voidaan järjestää jääurheilun ohella konsertteja ja muita suuria tapahtumia. Idea on sama kuin Turkuhallissa, mutta tämä halli sijaitsisi keskustassa eikä jumalan selän takana Artukaisissa.

Tampere on päättänyt raitiotiestä, jota Turussakin suunnitellaan. Tampere on myös jo viime vuonna päättänyt toteuttaa Tampereen ydinkeskustaan, junaradan päälle Kannen, johon monitoimiareenan lisäksi rakennetaan toimisto- ja liiketiloja, asuntoja, hotelli ja toritiloja. Tampereenkin areenaan mahtuisi 10.000 katsojaa.

Turkuun kaavaillaan ratapihan alueelle elämyskeskuksen rinnalle tornihotellia.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell oli hankkeen tiedotteessa mielissään suunnitelmista, koska hän näkee ratapihan Turun keskeiseksi vain osittain hyödynnetyksi alueeksi. Hankesuunnitelman mukaan Turun ratapiha-alueen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa pääosin yksityisellä rahalla. Saa nähdä, miten ja milloin hanke toteutuu, sillä Turussa on ennenkin väännetty kättä kaava-asioista. Uusi valtuusto saa toriparkin rinnalle pohdittavakseen vielä isomman maankäyttöasian.

Rauli Ala-Karvia