S-ryhmässä on halukkuutta sote-markkinoille

Kiinnostus terveyspalvelujen tuottajiksi on viime aikoina lisääntynyt myös sellaisilla taholla, joita ei mielletä perinteisiksi sote-toimijoiksi. OP-ryhmä on jo perustanut Pohjola-sairaaloita, Posti haluaa tuottaa hoivapalveluita, ja nyt S-ryhmässä on virinnyt innostusta laajentua sote-markkinoille.

Kuntalehden mukaan Osuuskauppa Suur-Savo aikoo valloittaa Etelä-Savon maakunnan työterveyspalvelumarkkinoista mahdollisimman suuren osan. Samaan aikaan kerrotaan S-ryhmän selvittävän laajentumista koko maassa terveydenhuollon palvelujen tuottajaksi. Maanantaina julkistettiin kauppa, jolla Osuuskauppa Suur-Savo ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ostavat yhdessä Mikkelin kaupungilta Etelä-Savon Työterveys Oy:n. Kaupan taustalla on sote-uudistus, jonka tultua kunta ei voi enää omistaa sote-toimialalla toimivaa yhtiötä, koska maakunta vastaa sotepalvelujen järjestämisestä.

Osuustoiminnallisella S-ryhmällä on toimipaikkoja lähes kaikissa maamme kunnissa, joten halutessaan se voisi hyvinkin tuottaa lähikaupan palvelujen rinnalla sote-lähipalveluja. Tuskinpa Paattisten Salessa alettaisiin hampaita paikata tai Tampereentien Prismassa ryhtyä tyräleikkauksiin, mutta mahdollisuuksia erilaisen palveluvarustuksen luomiseksi entistä vapautuneimmilla markkinoilla varmasti pohditaan.

Asiakkaan kannalta olisi tietysti erinomaista se, että joitakin asioita voisi hoitaa kauppareissulla, ja omistajajäsenet saisivat vielä bonusta samalla tavalla kuin maidon, makkaran ja keskioluen ostamisesta. Kuntalehti kertoo S-ryhmällä olevan asiantuntija-arvion mukaan potentiaalia kilpailuun myös suurten kansainvälisten rahastojen omistamien yksityisten terveydenhuollon yritysketjujen kanssa, mikäli S-ryhmä ja osuuskaupat päättävät lähteä terveydenhuoltoon isolla volyymillä. Isänmaallinen puoli tässä olisi se, että voitot jäisivät Suomeen ja vielä alueosuuskaupan omalle alueelle.

Rauli Ala-Karvia