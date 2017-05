Odotus asuntojen kasvavasta tarpeesta nostaa jo hintoja

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos eli muutamien keskeisten tuotannonalojen kasvava työvoiman tarve heijastuu jo asuntojen hintoihin. Kun vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat huhtikuussa 2017 Suomessa vain yhdellä prosentilla vuoden 2016 huhtikuusta, Turussa nousua oli 9 prosenttia. Se oli Espoon ohella Suomen korkein hinnannousu tässä asuntotyypissä.

Myös kysynnässä näkyi noususuuntaus. Kymmenen suurimman kaupungin joukosta ainoastaan Turussa vanhojen asuntojen kauppamäärät kasvoivat. Kasvua oli 14 prosenttia, kun esimerkiksi toisenlaisesta rakennemuutoksesta kärsivässä Oulussa vanhojen asuntojen kauppamäärä putosi 27 prosentilla ja Tampereellakin 19 prosentilla.

Vaikka taantuman taittumisesta on vasta hentoja merkkejä, ihmisten luottamus omaan talouteensa ei ole kadonnut. Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä, mikä on lähes 0,2 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa.

Tilastoihin on otettu helposti vertailtavat isojen kaupunkien kerrostaloasunnot, mutta talouden viriäminen näkyy myös muunlaisessa asuntokaupassa ja uusien asuntojen rakentamisessa. Turun ja Uudenkaupungin teollisuuden elpyminen ei voi olla vaikuttamatta positiivisesti myös näiden kaupunkien lähialueelle. Liedossa on tonttikauppa käynyt hyvin, ja myös Ruskolla tontteja myydään tasaiseen tahtiin. Suurempi ryntäys on odotettavissa lähivuosina, jos ja kun varmuus laivanrakennus- ja autoteollisuuden jatkuvuudesta vahvistuu. Salosta on saatu karvaita esimerkkejä siitä, miten "varma" työpaikka saattaakin loppua, ja samalla hyvään hintaan ostettu tai rakennettu asunto menettää arvostaan ison osan kysynnän romahdettua.

