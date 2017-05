Töissä koko hela torstain

Tänään on helatorstai, ja iso osa työelämässä mukana olevista viettää vapaapäivää. Monen mielestä vapaapäivä lienee ansaittu, vaikka helatorstain varsinaista merkitystä tuskin kovinkaan moni muistelee ja siihen hartaudella suhtautuu.

Viime vuosina helatorstaina ovat olleet töissä ainakin viranomaiset ja sote-alan ihmiset, nyttemmin myös kaupan, horeca-alan ja kuljetuksen työntekijät. Tänä vuonna voimaan astunut kiky-sopimus patistelee töihin myös tuotantolaitosten työntekijöitä, ja lomalla ovatkin lähinnä Alkon kassat ja peruskoulun opettajat.

Niin sanottuja kirkollisia arkipyhiä on luterilaisessa maailmassa vuoden aikana toista kymmentä. Mikäli vaikkapa loppiainen osuu arkipäivälle, se on osalle palkansaajista vapaapäivä. Riippumatta siitä, kiinnostaako kristinusko vai ei.

Kirkko toki puolustaa pyhäpäiviä, samoin tavallinen palkansaaja. Työnantajaa taas ylimääräiset seisokit ärsyttävät; etenkin kun ne osuvat keskelle viikkoa. Esimerkiksi helatorstain vaikutus ei ole vain yksi työpäivä. Tuotantolaitoksissa koneet on ajettu eilen alas, ja huomenna niiden ylösajo vie ylimääräistä aikaa. Samoin niiden palkansaajien, jotka käyttävät Jeesuksen taivaanastumisen päivää hyvänä syynä kunnon juhlaan.

Arkipyhien mielekkyyttä muuttuneessa ja monikulttuurisessa maailmassa, jota Suomikin on nykyään osa, on syytä pohtia. Etenkin, kun yhä harvempi saa nykyään nauttia vuosikymmeniä sitten sovituista etuoikeuksista.

Matti Lehtonen