Välähdys Littoistenjärven valtavasta potentiaalista

Sosiaalisen ja perinteisen median viime viikonlopun kohutuin aihe oli lietolaisille perin tuttu Littoistenjärvi. Viime vuosina surkeaksi kuralätäköksi vajonnut järvi muuttui parissa päivässä kaikkien kadehtimaksi keitaaksi, ja järveä kävi kesän ensimmäisenä viikonloppuna pällistelemässä tuhansia ihmisiä.

Jo nyt voi sanoa, että Littoistenjärven osakaskunnan junailema ja Turun Tienoon ennen joulua uutisoima projekti on onnistunut. Vaikka vedenlaatu heikkenisi muutamassa vuodessa, ainakin järvestä puhutaan, ja sen merkitys tajutaan. Turun seudulla Littoistenjärvi on arviolta 200.000 ihmisen lähin järvi, jonka virkistyskäytöllä on valtava potentiaali. Uimakelpoinen, kirkasvetinen järvi nostaa rantakiinteistöjen arvoa ja käyttömahdollisuuksia, tarjoaa lapsiperheille tekemistä, kuntoliikunnalle ja kalastukselle oivat olosuhteet ja ranta-alueille eväitä liiketoimintaan. On selvää, että jäätelökioskin, ruokapaikan, kahvilan ja vene- tai suppailuvuokraamon toiminnalle on merkittävästi paremmat olosuhteet kuin vuosi sitten.

Vielä 1990-luvun alussa lietolaiset lapset kävivät uimakoulunsa Järvelässä. Esteitä uimakoulun palauttamiseksi kesäkuukausille ei ensi vuonna ole, mikäli järvi todella kirkkaana pysyy.

Epäilevät tuomaat ovat olleet skeptisiä käsittelyn tehon, hinnan ja turvallisuuden suhteen. Teho on ainakin ensi kädellä todettu, turvallisuus samoin. Käsittelyn tarkka hinta kätkeytyy kolmevuotisen kunnostusprojektin kokonaiskustannuksiin, mutta suuruusluokka on 200.000 euroa. Maauimalan pyörittämiseen verrattuna puhutaan karkkirahoista. Jos sillä rahalla saadaan järvi pidettyä ihmisten käytössä vaikkapa vuosikymmenen, parempaa investointikohdetta on vaikea löytää.

Matti Lehtonen