Haistettelu ei paranna liikenneturvallisuutta

Keväisin ja syksyisin muun liikenteen joukossa kulkee hitaasti liikkuvia mutta runsaasti tilaa vieviä maatalouskoneita. Niiden kuljettajat ovat koneiden kasvaessa saaneet tottua muiden tienkäyttäjien suunnalta liikenneraivoon, joka ilmenee elekielisenä haistatteluna, vaarallisina ohituksina ja ylipäätään mielenosoituksena.

Jokainen suomalainen on selvästi keskimääräistä parempi autonkuljettaja — ainakin omasta mielestään. Ja kun on hyvä, niin osaa ajaa oikein. Ja jos toinen ei osaa, tulee tarve kouluttaa joko näpäyttämällä tai jollain järeämmillä keinoilla. Jos joku toinen on ajanut liian kovaa tai liian hitaasti, pahimmillaan tilanne on johtanut tahallisiin törmäyksiin tai nyrkkitappeluihin.

Ihminen autonsa kuoren sisällä on oman maailmansa kuningas. Kun edessä kulkee raskasta maanmuokkauslaitetta perässään vetävä traktori tai siltä itseltään haiseva lietevaunu, majesteetin valtaistuin vapisee. Niin ei saisi olla, koska liikenne on yhteinen ympäristö. Siellä pitää noudattaa sääntöjä, mutta siellä täytyy myös ottaa toiset huomioon. Vaikka henki menisi, olen oikeassa -asennetta ei tarvita.

Toivotaan toinen toisiltamme joustavuutta ja keskinäistä kunnioitusta myös liikenteessä. Kuten tämän lehden liikennesivuilla maanviljelijät muistuttavat, eivät he yleensä ainakaan isoilla teillä pitkiä matkoja kulje. Kun malttaa odottaa, niin kyllä se traktori siitä pois kääntyy.

Huomaavaisuutta on edellytettävä myös toisin päin. Jos isolla koneella mennään pitkiä matkoja, olisi mukavaa, jos aina välillä väistettäisiin bussipysäkille ja päästettäisiin takaa jono purkautumaan.

Rauli Ala-Karvia