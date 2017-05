Kemiallisin asein vesistöjen kunnostukseen

Littoistenjärven kunnostaminen polyalumiinikloridilla näyttää johtaneen ainakin välittömiin positiivisiin tuloksiin. Kemiallisesta saostuksesta vastanneet lupasivat, että järveä voi käyttää virkistykseen jo tällä viikolla eli siellä voi veneillä, kalastaa ja uida. Kalastamista ruokapöytään saattaa joku vielä kavahtaa, sillä kemikaalikäsittely tappoi osan kaloista — tosin vähemmän kuin oletettiin.

Littoistenjärvi on pieni mutta tärkeä virkistyskeidas, jonka käyttö on varsinkin kesäaikana rajoittunut jopa vain muutamin viikkoihin. Kun vesirutosta päästiin, järven riesaksi tulivat levät. Paitsi uimapaikkana, järvi alkoi olla epämiellyttävä jo esteettisestikin.

Nyt Littoistenjärven rannoilla ollaan toiveikkaita, että järven vesi pysyy kirkkaana ja levättömänä. Moni toivoo,että takaisin tulisivat ne ajat vielä aivan 1990-luvun alussa, jolloin järven rannalla molempien kuntien alueella voitiin viettää kesäisiä uimapäiviä.

Hyviä tuloksia on tullut myös Paattistenjoesta. Siellä tutkittiin fosforin saostamista luonnonvedestä. Nestemäistä ferrisulfaattia annosteltiin jokiveteen vesistöjä rehevöittävän liukoisen fosforin saostamiseksi. Saostuskemikaalia lisättiin jokiveteen tarkoitusta varten rakennetulla annostelijalla. Kemiallisen fosforin saostamisen tavoitteena on sitoa jokiveden sisältämä liukoinen fosfori sellaiseen muotoon, että se ei enää ole leville käyttökelpoista.

Viime viikolla esiteltyjen tulosten mukaan menetelmä sitoo hyvin liukoista fosforia. Pitoisuudet vähenivät käsittelyn myötä keskimäärin 80 prosentilla. Fosforin kemiallinen saostus vaikuttaa tehokkaalta tavalta vähentää leville käyttökelpoisen fosforin pitoisuuksia jokivedessä.

Kuten Paattistenjoen veden käyttäytymistä käsittelyllä tutkineet muistutavat, tämä menetelmä ei suinkaan sulje pois muita vesiensuojelutoimia. Olennaista on, ettei ympäristöstä luonnonvesiin pääse huuhtoutumaan ravinteita.

Rauli Ala-Karvia