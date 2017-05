Ympyrä näyttää sulkeutuvan Paattisilla

Turun arkkihippakunnan tuomiokapitulin asettama selvitysmies lakkauttaisi Paattisten seurakunnan ja liittäisi sen alueen Maarian seurakuntaan. Paattisten seurakunnan vuonna 1937 alkanut itsenäisyys loppuisi vuoden 2019 alussa eli 81 vuoden ikäisenä.

Paattinen on kuulunut Maarian seurakuntaan ainakin 1300-luvun puolivälistä. Vuonna 1689 Paattisten alueesta muodostettiin Maarian kappeliseurakunta. Itsenäistymiseenkin kului vuosikymmeniä. Jo vuonna 1901 annettiin määräys Paattisten erottamisesta itsenäiseksi seurakunnaksi, mutta se toteutui vasta vuonna 1937. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään Paattinen siirtyi —tosin itsenäisenä seurakuntana — vuonna 1973, kun Paattisten kunta liitettiin osaksi Turun kaupunkia.

Arkkihiippakunnan teettämän selvitys seurakuntien tulevaisuudesta närästyttää monia Paattisten seurakunnan jäseniä. Seurakunta on koettu oman paikallisidentiteetin rakentajaksi tilanteessa, jossa omaa kuntaa ei enää ole. Paattinen ei tosin ole ainoa muutosten kouriin joutunut — ei edes Turun ja Kaarinan yhtymässä. Lopettaminen uhkaa myös Piikkiön seurakuntaa, ja muutenkin seurakuntia pannaan uuteen uskoon — jos kirkon yhteydessä tuollainen sanonta sallitaan.

Tienoon alueelta ovat viimeksi loppuneet itsenäisinä seurakuntana Vahto ja Tarvasjoki. Molemmat saivat kappeliseurakunnan aseman, eli niillä on jonkinlaista itsenäistä päätäntävaltaa ja toimintavapautta.

Turun ja Kaarinan tapauksessa selvitysmies ei ota kantaa siihen, rakentuuko tuleva toiminta aluetyön, kappelimallin vai työalojen mukaan.

Seurkauntafuusio ei sivullisen silmin ole näivettänyt toimintaa Vahdolla eikä Tarvasjoella. Päinvastoin näyttää siltä, että kappeliseurakunnissa on virinnyt aivan jäsenistä lähtevä aktiivisuus. Tilaisuuksia järjestetään, ja myös seurakuntien hallinnolle ollaan innolla esittämässä omalle alueelle parannuksia tiloihin ja muihin olosuhteisiin.

Miten tulee käymään Paattisilla, se on pitkälti seurakunnan jäsenistöä kiinni. Lakkauttaminen ei saa olla kuolinisku kaikelle jäsenistä nousevalle toimeliaisuudelle. Vaikka adressilla ei näytä tehoa olevan, taisteluakin oman puolesta voi vielä jatkaa, jos löytyy pätevät perustelut.

Rauli Ala-Karvia