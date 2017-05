Tienrakennustyömaalla tarvitaan varovaisuutta

Teiden ja siltojen rakentaminen on toimintaa, jota yleisesti tehdään "liikenteen seassa", eli työmaan aikanakin liikenteen täytyy sujua. Tienkäyttäjiä kuumentavat usein tietyömaiden kohdalle asetetut nopeusrajoitukset. Eivätkä vain ärsytä, vaan saavat jotkut jättämään ne noudattamatta. Pääkaupunkiseudulla isoissa tienrakennuskohteissa käy poliisi ajoittain mittaamassa nopeuksia. Kovin monelle rapsahtaa sakko. Sellaisissakin paikoissa, joissa rajoitus on asetettu 30 kilometriin tunnissa, saatetaan ajaa yhdeksääkymppiä.

Parhaillaan Liedon Asemalla on alkanut Kurkelan risteyssillan rakennustyö. Muuttuneisiin liikennejärjestelyihin on totuteltu viikon päivät. Toistaiseksi ei ole onnettomuuksia sattunut, mutta monia vähältä piti -tilanteita on kerrottavanaan heillä, jotka rakennustyömaan kautta päivittäin ajavat. Etenkin kiertoliittymät kavennetulla moottoritiellä tuntuvat joillekin täysin vierailta. Turun suunnasta tuleva ja kohti Tamperetta jatkava kuljettaja ei aina noteeraa, jos vastakkaisesta suunnasta on tullut ajoneuvo, joka kiertää ympyrässä päästäkseen joko Liedon tai Tampereen suuntaan.

Kurkelan risteyssillan työmaalla nopeudet eivät pääse kasvamaan kovin suuriksi, koska kiertoliittymät ja kapeikot rahoittavat vauhdin. Silti pienissäkin nopeuksissa voi vaania onnettomuuden vaara. Alueella on työkoneita ja työntekijöitä, ja kuljettajan katse voi harhautua seuraamaan työn etenemistä sekuntia liian pitkäksi ajaksi.

Ensi viikonloppuna liikenne katkaistaan moottoritieltä ja ajoneuvot siirtyy vajaaksi vuorokaudeksi kiertoreiteille. Sekin vaatii pohdintaa, vaikka kiertotiet merkitäänkin viitoituksin. Onneksi tie katkaistaan vasta lauantaina iltakuudelta. Pääsevät ainakin Liedon motoristikirkkoon tulevat kulkemaan kohtalaisen tuttuja väyliä.

Rauli Ala-Karvia