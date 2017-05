Konsensuksen mallikunnan perustus tärisee

Lietoa on opittu pitämään konsensuksen mallikuntana, jossa asiat on sovittu yksissä tuumin. Luottamushenkilöpaikatkin on onnistuttu jakamaan ilman äänestyksiä, jos kohta edellisten vaalien jälkeen jotkut valittivat, että paikat jaettiin sanellen.

Nyt neuvonpito paikkajaosta on päättynyt pattitilanteeseen. Neuvottelujen vetäjä Anne-Mari Virolainen (kok.) ilmoitti lauantaina, että neuvottelut lopetettiin. "Seitsemän puolueen neuvottelijat eivät löytäneet etenemistapaa, joilla luottamuspaikoista olisi saatu yksimielinen sopimus," tiedotti Virolainen.

Liedossa on neuvotteluosapuoliksi syntynyt kaksi ryhmittymää eli teknistä vaaliliittoa. Kovin aatteellisesti eivät epäpyhät allianssit ole muotoutuneet, sillä toisella puolella ovat kokoomus, kristillisdemokraatit, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto. Keskustavetoisessa ryhmittymässä ovat keskustan lisäksi vihreät ja perussuomalaiset.

On selvää, että puolueet pyrkivät omalta kannaltaan parhaaseen mahdolliseen paikkajakoon. Ottajia on niin valtuuston kuin kunnanhallituksen puheenjohtajien paikoille. Samoin lautakuntien puheenjohtajiksi sekä lautakuntien ja kunnanhallituksen jäseneksi löytyy pyrkyä.

Liedossa ei luottamuspaikkojen täyttämisessä ole ainakaan neljännesvuosisataan turvauduttu suhteelliseen vaaliin. Nyt sellaista on jo väläytelty, vaikka valtuuston ensimmäiseen kokoukseen on vielä puolitoista kuukautta eli täydet mahdollisuudet päästä neuvottelutulokseen.

Ainakin pienten ryhmien kuten perussuomalaisten kannattaa pyrkiä sopuratkaisuun, koska suhteellisessa vaalissa kolmen edustajan ryhmälle käteen voi jäädä pelkkä luu. Kristillisdemokraateilla on saman kokoinen valtuustoryhmä, mutta vaaliliitto kokoomuksen kanssa tuottaa ihan varmasti oikeudenmukaisen määrän luottamuspaikkoja tälle pienpuolueelle.

Lopputuloksen kannalta olisi parempi saada neuvottelut uudelleen käyntiin. Pahitteeksi ei olisi myöskään se, että neuvottelijoiksi ryhmät asettaisivat kokeneita edustajia, joilla on taitoa päästä oikeudenmukaisiin kompromisseihin. Kun uudenlaista kuntaa luodaan, monenlaista hankaluutta kertyy matkalle, jos kuntaan syntyy hallitus—oppositio -asetelma.

Rauli Ala-Karvia