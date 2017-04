Tänään vietetään kansallista rauhan juhlaa

Kansallisella veteraanipäivällä on 30-vuotinen historia. Syy juhlaan on luonnollisesti kauempana, huhtikuussa 1945. Tuolloin 27. huhtikuuta päättyi Lapin sota ja samalla Suomen osuus toisessa maailmansodassa. Huhtikuun 27. päivänä kello 13.30 mennessä loputkin Saksan 20. vuoristoarmeijan sotilaista vetäytyivät kello 13.30 mennessä Kilpisjärveltä Norjan puolelle rajaa.

Kansallinen veteraanipäivä on rahan juhla. Tänään juhlitaan rauhaa, joka on kestänyt jo 72 vuotta. Juhlissa on mukana vielä lukuisa mutta harventuva joukko sotaveteraaneja.

Kansallista veteraanipäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 Lahdessa osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Ehdotuksen kansallisesta veteraanipäivästä teki pääministeri Kalevi Sorsa, ja asia vahvistettiin valtioneuvostossa puolustusministeri Veikko Pihlajamäen esityksestä vuonna 1986. Lahdessa aloitettiin, ja tänäänkin pääjuhla on Lahdessa. Myös Tienoon alueella vietetään tänään juhlia, joihin liittyvät kunniakäynnit sankarihaudoilla.

Vuoden 2017 Kansallisen veteraanipäivän teema on Sinun veteraanipäiväsi – Din veterandag. Teemalla halutaan tuoda esille, että veteraanipäivä on meidän kaikkien yhteinen juhla. Samaa teemaa Yhdessä kantaa myös Suomi 100-juhlavuosi.

Paljon puhutaan siitä, miten kansalaissodan haavat ovat vajaassa sadassa vuodessa parantuneet. Aivan ummessa ne eivät ole vieläkään. Itsenäisyyden merkkivuoden juhlarahasarjan vuotta 1918 kuvaavasta rahasta nousi tiistaina kohu, joka sai valtiovarainministeriön poistamaan kansalaissodasta muistuttaneen kolikon pois valikoimasta. Arpia on vieläkin.

Rauli Ala-Karvia