Kunnantalo on oman aikansa monumentti

Liedon kunnantalon julkisivua, kirjastoa ja aulatiloja koskeva remontti on alkanut. Vuonna 1993 "kuntalaisten taloksi" valmistunut rakennus on monin paikoin kehnossa kunnossa ja toiminnoiltaan vanhentunut. Talon julkisivu on rapistunut, salaojat olemattomat, eikä sadevesijärjestelmäkään ole toiminut moitteettomasti.

Kaikkiaan remontti on miljoonaluokkaa. Kuntalainen huomaa talonsa palvelun parantuneen toivottavasti ainakin laajentuneessa kirjastossa, mutta muuten rahalla saadaan lähinnä ylläpitoa, peruskuntoa.

Kunnantalon suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy muuten mainitsee kunnantalon referenssilistallaan. Siellä seisoo myös lause: "Kunnan kirjastotilat ovat väliaikaisratkaisuna sijoitettu ensimmäisen kerroksen toimistotiloihin". Väliaikaisuus siis tarkoittaa ainakin neljännesvuosisataa, mikä sinällään on nykyrakentamisessa jo julkisrakennuksen elinkaari.

Kunnantalon remontista on tehty poliittisia päätöksiä ja poravasarat soivat jo, pulinat pois. Jatkossa lienee kuitenkin tarpeen miettiä uusien toimitilojen rakentamisen ja vanhojen remontoinnin mielekkyyttä. Kunnantalon remonttimiljoonilla saisi jokusen koulun tai päiväkodin peruskorjattua, eikä vastaavia rahareikiä pidä enää rakentaa. Ja jos tehdään, niin varmistutaan ainakin siitä, että talossa on räystäät.

Työelämän muuttumisen myötä kunnantalon henkilökuntakaan ei välttämättä enää tulevaisuudessa halua istua koppikonttoreissa, kun samat hommat voisi tehdä vaikka kotoa, silloin kun itselle parhaiten sopii, vaikka kalsareissa.

Matti Lehtonen