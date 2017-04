Tuollaisen tuloksen kanssa voi kyllä elää

Mitään kalliopohjaajärisyttävää ei Tienoon alueen kunnissa tapahtunut kuntavaaleissa, mutta vaihtuvuutta valtuustoihin toki saatin. Ruskolla ja Liedossa suunnilleen puolet on uusia tai uusvanhoja kasvoja, jos tulosta verrataan edellisiin kuntavaaleihin, jotka pidettiin vuonna 2012. Tuolloin äänestettyihin voimasuhteisiin on toki tullut muutoksia Liedossa puoluevaihtojen kautta, ja henkilögalleriakin on muuttunut eroamisten ja muiden syiden vuoksi.

Suurin mullistus koko alueella oli vihreiden voimakas nousu. Äänestäjäpotentiaalia on ollut aikaisemminkin, mutta se ei ole päässyt realisoitumaan sopivien ehdokkaiden puutteessa. Nyt niin Liedossa kuin Ruskolla satsattiin toden teolla ehdokashankintaan, ja se sato korjattiin sunnuntaina.

Perussuomalaiset hävisivät niin Liedossa kuin Turussa, Ruskolla yhden miehen ryhmä säilyi, jos kohta valtuutettu vaihtui.

Kokoomus on vahvin puolue niin Turussa, Liedossa kuin Ruskolla, ja perinteisesti myös yhteistyökuviot muiden ryhmien kanssa ovat toimineet hyvin.

Miinusmerkkisenä on todettava, että Ohikulkutien puoleinen Turku jäi taas yhden kaupunginvaltuutetun varaan. Mari-Elina Koivusalolla on iso alue puolustettavanaan.

Liedossa on syntynyt tilanne, jota ounasteltiin jo edellisissä vaaleissa. Silloinen Keskustan äänikuningatar Riina Kolkkala-Westerlund on nyt kirkkaasti koko kunnan ääniykkönen. Edes puolueen vaihtaminen keskustasta sitoutumattomaksi kristillisdemokraatiksi ei kutistanut äänisaalista — päinvastoin. Kolkkala-Westerlundia on vaikea ohittaa ykköspaikalta, halusi hän sitten kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen johtoon. Toki voidaan ajatella, että hän on vain kolmen hengen pikkupuolueen edustaja, mutta jos vaaliliitto kokoomuksen kanssa oli muutakin kuin tekninen, ei esteitä pitäisi olla tiellä kohti isompia haasteita. On ehkä ennenaikaista, mutta eivät ne ihan unta näe, jotka haluaisivat Liedon äänikuningattaren ehdolle ainakin maakunta- jollei myös eduskuntavaaleissa.

Rauli Ala-Karvia