Kirittävää jäi vielä tällekin päivälle

Eiliseen iltapäivään mennessä oli koko maassa 18,1 prosenttia äänioikeutetuista käynyt äänestämässä. Tienoon alueella tuon prosentin oli tavoittanut ainoastaan Turku, jossa jo 18,9 prosenttia oli antanut äänensä. Ruskolla äänestysprosentti eilen iltapäivän kolmelta oli 15,0, mutta Liedossa ainoastaan 12,6.

Naiset olivat joka kunnassa olleet miehiä ahkerammin ennakkoäänestämässä. Naisten into osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen on perinteisesti ollut hyvä, mutta aina tämä ei ole näkynyt lopputuloksessa siten, että myös enemmistö valtuustoihin valituista olisi naisia.

Ennakkoäänestys on mahdollista vielä tänään. Varsinainen vaalipäivä on sitten ensi sunnuntaina. Koska jokaisessa Tienoon alueen kunnassa on vielä eilisten tilastojen mukaan yli 80 prosenttia äänestämättömiä, viime päivien kampanjointiin kannattaa satsata. Myös jokaisen jo äänestäneen samoin kuin ehdokkaiden tulee tehdä voitavansa, jotta mahdollisimman moni lähtisi mukaan kansanvallan riemujuhlaan. Toivotaan, että ihmiset osallistuisivat edes välillisesti yhteisten ja siis samalla myös omien asioidensa hoitamiseen, eikä kulkisi kuin lammaslauma toisten päättämällä reitillä.

Vaikka ehdokasasettelu oli monia aikaisempia kertoja työläämpää, valinnan varaa edelleen on, sillä koko Suomessa tarjolla on 33.618 ehdokasta. Liedossa voi valita 140 ehdokkaasta, Ruskolla ehdokkaita on 85. Turussa ehdolla on 693 kandidaattia. Jos tuosta joukosta ei löydy mieleistä valtuustoon pyrkijää, seuraavalla kerralla kannattaa hakeutua itse ehdokkaaksi ja antaa samalla omaa aikaansa kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Tänään on syytä ottaa äänestyksessä railakas välikiri. Ja loput sitten ensi sunnuntaina äänestämään!

Rauli Ala-Karvia