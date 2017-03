Teollisuuden kasvupyrähdys heijastunee asuntotuotantoon

Turun seutua ja koko Varsinais-Suomea ravistelee nyt voimakas myönteinen rakennemuutos. Telakan positiivisen kehityksen lisäksi lääke- ja valmistava teollisuus elää nokka ylöspäin, ja Uudenkaupungin autotehtaan hulppea kasvu ei voi olla heijastumatta myös Turun seudulle.

Sen lisäksi, että tarvitaan uusia työntekijöitä, tarvitaan myös asuntoja. Esimerkiksi kaikki Uuteenkaupunkiin Valmet Automotivelle pestattavat työntekijät eivät muuta asumaan Uuteenkaupunkiin vaan laajemmalti Vakka-Suomeen, Rauman seudulle ja myös Turkuun lähikuntineen. On odotettavissa, että asuntorakentamisen buumi jatkaa kasvuaan.

Edellisvuosina Valmet Automotive on rekrytoinut yli tuhat työntekijää pääasiassa kohtuullisen ajomatkan päästä. Mutta kun tänä vuonna pestataan noin 1.500 uutta työntekijää ja autotehtaan henkilöstön määrä nousee noin 3.700 henkilöön, ei lähialueella yksinkertaisesti riitä työväkeä. Tulivatpa uudet työntekijät sitten Kainuusta tai Kymenlaaksosta, he tarvitsevat kohtuullisen etäisyyden päästä asunnon. Turun Tienoon aluekin on yksi potentiaalinen kotipaikka, jos ihmiset ovat varmoja, että työtä riittää ja perheelle kodin uskaltaa sen varassa perustaa.

Turun telakkaa isännöivä Meyer nostaa uusien tilausten ansiosta oman ja verkostonsa henkilöstön määrää vuoteen 2020 mennessä jo 7.000 hengen määrään, ja vuosina 2022—2024 laivanrakennuksen arvioidaan työllistävän 11.000 henkilöä. Tämän on pakko heijastua taloudellisena toimeliaisuutena näyttävästi Turun seudulla, maakunnassa ja Suomessa laajemmaltikin.

Jotta asiat etenisivät hallitusti ja seutua mahdollisimman paljon hyödyttäen, pitää reagoida paitsi asumiseen ja työmatkaliikenteeseen, myös koulutukseen. Asia onkin saatu nopeasti vireille, ja diplomi-insinöörikoulutus päästänen aloittamaan tilapäisin järjestelyin.

Rauli Ala-Karvia