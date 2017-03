Hyvältä tuntuu aina, kun kehutaan

Erilaiset kuntavertailut kohottavat kuntalaisten ja ennen muuta kunnan hallinnossa toimivien rintamusta. "Olemme tehneet hyvää työtä, josta kuntalaiset antavat meille tunnustuksen."

Parin viime viikon aikana niin ruskolaisten kuin lietolaisten itsetuntoa on hivelty numeraalisesti. EPSI Ratingin tekemän kyselytutkimuksen perusteella Liedossa asuvat koko maan seitsemänneksi kotikuntaansa tyytyväisimmät ihmiset. Rusko taas oli seitsemännellä sijalla Suomen Kuvalehden kuntopuntarissa, ja myös Lieto pääsi arvostetuimpaan viiden tähden kuntoluokkaan.

Ruskolla muistetaan vieläkin Helsingin Sanomien muutaman vuoden takaista kuntavertailua, jossa Rusko arvioitiin Suomen parhaimmaksi kunnaksi. Omakehu on ymmärrettävää, kukapa sitä nyt haluaisi huonoinkaan olla. En usko, että EPSI Ratingin selvitystä käytetään markkinointikikkana Raaseporissa ja Pietarsaaressa, joiden asukastyytyväisyys oli tutkittujen kuntien heikointa. Toisaalta näissä kaupungeissa saatetaan pohtia, miten virheellisillä mittareille kuntia tässäkin kisassa on arvioitu.

On selvää, että myönteistä julkisuutta saaneet kunnat tunnetaan myös naapureissa ja maakunnassa maineestaan. Esimerkiksi Maskua pidetään edelleen mielikuvissa vero- ja muuna paratiisina, vaikka valtatienvarsikunnan talous kyntää syvällä ja veroprosentti on komeat 20,75. Huono maine seuraa vielähyvää pidemmälle. Turkua rasittaa monenlainen "Turun taudin" maine, vaikka veroprosenttikin on kohtuullinen 19,50.

EPSI Ratingin tulokset kertovat, että nimen omaan isojen kaupunkien naapurikunnat saavat tyytyväisyydestä hyviä arvosanoja. Liedon lisäksi kärkikymmenikössä olivat Kaarina, Naantali ja Raisio. Tampereen seudun Pirkkala oli kärkikunta tyytyväisyydessä. Monet isompien kaupunkien lähikunnista ovat erikostuneet asumiseen, pääsääntöisesti omakotitalossa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelutkin ovat näppärästi saatavissa siitä isommasta kaupungista.

Rauli Ala-Karvia