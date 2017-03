Kannattaako unelmaa edes tavoitella?

Vain harva puolue ja harva kunnan keskusvaalilautakunta voi haaveilla siitä, että kuntavaalien äänestysprosentti nousisi edellisistä vaaleista. Asiantuntijat — Paattisilla syntynyt eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä etunenässä — ovat esittäneet sellaista näkymää, että äänestysinto voisi pudota jopa 50 prosentin tuntumaan.

Tienoon alueella ei Turun Maarian äänestysalueita lukuun ottamatta tarvitse olla aivan näin huolissaan, mutta kovasti saavat ehdokkaat ja media lyödä rumpua, jotta edes viime vaalien äänestysaktiivisuuteen ylletään. Vuoden 2012 kuntavaaleissa Ruskon äänestysprosentti oli 66,5 ja Liedon 62,8. Liedon luku tarkoittaa sitä, että 37,2 prosenttia ihmisistä, joilla oli äänioikeus, ei sitä käyttänyt.

Nukkuvien puolue on jo pitkään ollut ylivoimaisesti suurin puolue kuntavaaleissa, ja se kerää taas komeimman jytkyn. On vaikea kuvitella, miksi ihmiset eivät äänestä vaaleissa, joissa valitaan tavallista kuntalaista lähinnä olevat päättäjät. Kunnassa päätetään kuntalaisten palveluista, maksuista ja veroista. Joku merkillinen "politiikan" pelko vaivaa osa kansalaisista. Tai sitten asiat vain ovat yksinkertaisesti niin hyvin, että äänestämättömälle on aivan sama, kuka yhteisiä asioita hoitaa.

Vapaissa edustuksellisissa demokratioissa ei muutenkaan äänestysaktiivisuus nouse pilviin. Jossain Pohjois-Koreassa aivan kuin taannoisessa Neuvostoliitossa äänestäminen ei ollut ensisijaisesti oikeus vaan velvollisuus. Mutta esimerkiksi juuri viime viikolla Hollannin parlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli yli 80:n.

Äänestämiseen vaikuttaa niin moni asia. Ennakkoäänestys kestää vain viikon, joten eihän sinne välttämättä ehdi. Varsinaisena äänestyspäivänä taas saattaa liian huono tai liian hyvä ilma auttaa laistamaan oikeuden käyttämisen. Toivotaan siis vaalipäivälle keskinkertaista säätä, jos se vaikka auttaisi.

Rauli Ala-Karvia