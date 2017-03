Liikkumiseen satsaaminen kannattaa

Liikkumisen edellytysten parantaminen on välttämätöntä, sillä me liikumme aivan lian vähän. Työstä on tullut monissa ammateissa istumalla tehtävää, koulussa istutaan, koulumatkat istutaan — ja vapaa-ajalla istutaan ruutua tuijottaen.

Koululaiskyselyissä korostuu istuminen. Mitä haluttaisiin koulurakennuksiin sisälle? Sohvaryhmiä! Mitä haluttaisin koulupihoille? Penkkejä!

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi eilen Naantalin kaupungin terveystoimen, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin LiPaKe — liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeen sekä Oulun Diakonissalaitoksen LIITY! Liikettä työpäivään — energiaa elämään -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä vuonna 2016. Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Lahden kaupungin liikennesuunnittelu kävelyn ja pyöräilyn merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä niiden vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa.

Kaikki palkitut ovat hyvä esimerkkejä arjessa tapahtuvan liikkumisen edistämisestä. Samoin kuntien yhä vilkastunut into rakentaa lähiliikuntapaikkoja. Rusko on liittymässä samaan joukkoon. Kirkonkylän koulujen ympäristöön rakennetaan parin vuoden aikana todellinen lähiliikuntakeskus, joka on kaikenikäisten ruskolaisten käytettävissä. Ei, sinne ei tule ainakaan suunnitelman mukaan yhtään ainutta penkkiä, mutta muutamia nojailukaiteita sentään. Ihmisiä yritetään pitää pystyasennossa.

Ruskon lähiliikuntapaikan suunnittelun selkänojana on huoli nuorten liikkumattomuudesta sekä tieto ikäihmisten liikunnan tärkeydestä. Paikkoja ei pyhitetä millekään seuralle tai kuppikunnalle, vaan ideana on, että koko lähiliikuntapuiston alue on kaikkien vapaasti käytettävissä ja alueen liikuntapaikkoihin ei tulla myöntämään säännöllisiä käyttövuoroja. Sinne voi mennä, kun siltä tuntuu, eikä kukaan voi sanoa, että tämä on nyt varattu meidän seurallemme. Hyvä niin!

Rauli Ala-Karvia