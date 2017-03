Jollei tämä onnistu, miten sitten suurempi?

Kun tehdään suuria muutoksia, aina johtava taso vakuuttelee, että homma saadaan sujumaan niin, ettei kansalainen-asiakas edes muutosta huomaa.

Toimeentulotuen siirtäminen kunnilta Kelalle oli asia, jonka piti sujua melkein vihellellen. Nyt on myönnetty paha epäonnistuminen. Kela huutaa kuntia apuun, koska hakemuskäsittely on ruuhkautunut sumaksi, joka uhkaa jo ihmishenkiä ainakin välillisesti.

Kela tarvitsee kunnilta hätäapua ja myös työvoimaa. Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen on lähettänyt kunnille avunpyynnön tilanteen selvittämiseksi. Eihän sinä näin pitänyt käydä. Edellisen pääjohtajan Liisa Hyssälän aikana vakuutettiin, että koko koneisto on valmisteltu niin, että siirtyminen sujuu kivuttomasti ja että Kelalla on tarvittavat valmiudet hoitaa toimeentulotukiasiat. Nyt puhtaan jo hätäavun tarpeesta, koska päätökset viivästyvät ja osa avun tarvitsijoista joutuu elämään pitkään ilman sentin senttiä.

Kela korostaa, että kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi, vaikka Kela ei olisi tehnyt päätöstä perustoimeentulotuesta. Normaalisti tätä keinoa käytetään vain silloin, kun hätä on akuutti eikä asiakas voi odottaa, että Kelan toimisto aukeaisi. Nyt ei tiedetä, miten pitkään katastrofin partaalla keikutaan.

Kelan ongelmat heijastuvat myös muihin asiakkaisiin kuin toimeentulotukea saaviin. Esimerkiksi kuntoutus- ja matkakorvausten käsittely viivästyy, jolen ihmisiltä jää heille kuuluvia rahoja saamatta ajallaan.

Kelan esimerkki panee odottamaan suurella hirvityksellä, miten organisaatiot pystyvät suoriutumaan Suomen kaikkien aikojen suurimmasta hallinnollisesta ja sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistuksesta. Olisikohan jo syytä alkaa hankkia varmuusvarastoja kotiin, jos yhteiskunta kokonaan halvaantuu tavoitelleessaan kaikille tasapuolisia ja laadukkaita palveluja entistä edullisemmin. Valinnanvapauskin näyttää olevan valintaa ruton ja koleran välillä.

Rauli Ala-Karvia