Suuria ilon ja riemun päiviä teini-ikäisille

Torstain penkinpainajaiset merkitsivät monille nuorille vapautumista koulun lukujärjestyksestä. Abiturientit lähtivät mekastaen koulustaan, siirtyivät lukulomalle ja palaavat kouluun enää vain ylioppilaskirjoitusten takia.

Perjantaina lukion kakkosluokkalaisilla oli oma juhlapäivänsä. Teineistä tuli koulunsa vanhimpia — "vanhoja". Sitä juhlistettiin tanssimalla.

Molemmat juhlat pohjautuvat perinteeseen, joskin vanhojen tasseista on tullut eräänlainen kilpavarustelun riitti, jossa varsinkin tytöt ovat valmiit upottamaan omaa tai vanhempiensa rahaa sadoin euroin pukuihin, kampauksiin, meikkeihin ja jopa keinotekoiseen rusketukseen. Puhutaan "päivästä prinsessana", ei hetkestä lukiolaisena, jolla on enää vuoden verran koulua edessään.

Penkinpainajaispäivään liittyy olennaisesti ajelu omalla kylällä ja Turussa. Penkinpainajainen on toimintaa valvovalle poliisille usein melkoinen painajainen, sillä vaikka abit käyttäytyisivät säällisesti, sitä eivät tee heidän kulkuettaan seuraavat. Lavalta viskottujen karamellien perässä syöksytään vaikka kuolemanvaaraan, jos vain karkkisaalis on mahdollisimman iso. Toisen vaaran tekevät abiturienttien läheiset, jotka yrittävät päästä autojen lähelle ottamaan ikimuistettavasta päivästä ikimuistettavaa valokuvaa.

Poliisi joutui katkaisemaan vastaantulevan liikenteen Kauppatorin yläreunassa, kun yleisöjoukko vyöryi torin puolelta ajoradalle.

"Ajelun edetessä siirtyi väkijoukko koko ajan lähemmäs kuorma-autoletkaa kaduille heitettyjen karamellien perässä ja osin myös kuvaamaan penkkariautoja. Karamellien perässä autojen vierellä kirmaili niin lapsia kuin aikuisiakin. Osa juoksenteli myös pysähtyneiden kuorma-autojen välistä tien yli", todetaan poliisin tiedotteessa.

Kuten virkavaltakin totesi, penkkariajelu on abeille ja heidän läheisilleen ikimuistoinen tapahtuma, jonka turvallisuuden varmistaminen on kuitenkin aina haastavaa. Ensi helmikuussa kadun varteen laitetaan ainakin lippusiimaa jollei peräti mellakkaesteitä.

Rauli Ala-Karvia