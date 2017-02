Vettä on paljon, mutta tuhlattavaksi sitä ei riitä

Suomalainen asumismukavuudesta nauttiva ihminen on tottunut käyttämään vettä isommin säästelemättä. Vanha polvi muistelee, miten vesi oli haettava sisään kaivosta sangolla tai jopa talvella avannosta, joten silloin ei ylenmääräinen tuhlaus käynyt päinsä. Mutta säästäväisyyttä tarvitaan nytkin.

Ruskon vesilaitos on korostanut asiakkailleen säästäväisyyttä veden käytössä, koska pohjaveden pinta on poikkeuksellisen alhaalla. Jotta talousvettä riittäisi peseytymiseen, pyykkeihin, tiskaamiseen, juomiseen ja ruoanlaittoon, on esimeriksi luisteluratojen jäädyttäminen vesijohtovedellä kiellettyä.

Vesi on arvokas luonnonvara niin kauan kuin sitä ei pilata. Pohjavesialueella toiminnan täytyy olla sellaista, ettei haitallisia aineita pääse veteen. Ja jos pääsee, pitää olla systeemi, jolla turvataan joka tapauksessa puhtaan veden saanti. Ruskolla ja muutamissa naapurikunnissa pohditaan parhaillaan ratkaisua varavesiputken rakentamiseksi.

Turun vuokra-asuntoja hallinnoiva TVT Asunnot Oy on kannustanut asukkaita veden säästämiseen. Kampanja on tehonnut, sillä asukkaiden vedenkulutus väheni kolmen kuukauden seurantajaksolla 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Yhtiön asukkailleen järjestämä veden- ja energiansäästökampanja jatkuu syksyyn asti. Tavoitteena Vesikuurissa on 10 prosentin vedensäästö. Se ei vuokrataloyhtiölle ole mikään hyttysen pieru erämaassa, sillä 10 prosentin tavoitteeseen pääseminen pienentäisi vesilaskua vuodessa 636.000 eurolla.

Omaa vedenkäyttöään voi suitsia opettelemalla uusia tottumuksia. Kuuden minuutin sijasta suihkussa voi viipyä vain neljä minuuttia. Tuolloinkin vedentulon voi pysäyttää saippuoimisen ja shampoon levittämisen ajaksi. Vessassa voi opetella ison ja pienemmän hädän huuhtelunappien käyttöä, ja vesikannua voi pitää jääkaapissa, jos haluaa kylmänrakasta juotavaa. Hanasta kylmän saaminen kun voi viedä monta kannullista viemäriin. Ja samalla turhia senttejä vesi- ja jätevesimaksuina.

Rauli Ala-Karvia