On ihmisiä, joilla ei ole yhtään ystävää

Punaisen Ristin teettämän kyselyn mukaan juroina pidetyt suomalaiset itsekin kaipaavat enemmän sosiaalisuutta. Jopa noin 65 prosenttia suomalaisista kokee, että Suomessa ei oteta riittävästi kontaktia vieraisiin ihmisiin. Yli 90 prosenttia uskoo, että yksinäisyyttä voidaan vähentää sillä, että jutellaan kanssaihmisille tai huomioidaan heitä muuten.

SPR:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan kolmasosa suomalaisista juttelee tuntemattomille vain kerran kuussa. Toisin päin käännettynä on sentään positiivista, että noin 70 prosenttia juttelee vieraille ihmisille tai tarjoaa apuaan viikoittain tai useammin.

On olemassa sellaisia yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole yhtäkään todellista ystävää. Lapset voivat kokea yksinäisyyttä ja ystävän kaipuuta, mutta entistä isompi on se joukko, joka jää kotihoidon korostamisen vuoksi vangiksi omaan kotiinsa, jossa vain "joku" käy tarkastamassa voinnin tai tekemässä kotipalvelutöitä.

Tänään vietetään ystävänpäivää, jonka näkyvin puoli on kaupallinen vaaleanpunaisten sydänten kirjavoittama. Ystävänpäivän asiapuoli haastaa miettimään, miten ystävyyttä voi tarjota ja saada.

Terveystalon työterveyspsykologin Antti Kaupin mukaan ystävyyssuhteilla on suuri merkitys paitsi ihmisen henkisen hyvinvoinnin, myös fyysisen terveyden kannalta. Jutteleminen hyvän ystävän kanssa parantaa tunnetusti mielialaa ja lievittää stressiä. Kokemuksien jakaminen auttaa samalla ymmärtämään elämässä tapahtuneita asioita ja luomaan niille merkityksiä.

Kauppi korostaa, että ihmisen identiteetti on vahvasti sidottu ystävyyksiin. Jakamalla kokemuksia ystävien kanssa luodaan merkityksiä omassa elämässä tapahtuneille asioille. "Tarvitsemme jatkuvasti toisia ihmisiä siihen, että ymmärrämme mitä meille tapahtuu ja minkälaisia olemme".

Ei ystävänpäivään välttämättä isoja tekoja tarvita. Hyvään alkuun pääsee jo sillä, että tervehtii kättä heilauttaen naapureita tai antaa hyvissä ajoin tilaa suojatielle tuleville koululaisille. Kun lapsi vilkuttaa hänen tiensä turvanneelle aikuiselle, se voi valaista koko päivän.

Rauli Ala-Karvia