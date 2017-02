Tilattu lehti on tutkitusti luettu lehti

Paikallislehtien vahvuudet -tutkimus vankisti sitä käsitystä, joka Turun Tienoosta sen tekijöillä ja tilaajilla on aina ollut: Tienoo kertoo alueensa asiat parhaiten ja tarkimmin. Tietoykkönen Oy:n tekemän haastattelututkimuksen mukaan Turun Tienoo vastaa alueellaan parhaiten siihen kysymykseen, mistä ihminen saa tiedon alueen uutisista, ihmisistä ja tapahtumista. Tienoon prosenttiluku tässä tutkimuksessa, jossa haastateltiin sekä Tienoon tilaajia että sellaisia, jotka eivät ole tilaajia, oli komeasti 60. Asuinkuntaa koskevien uutisten ja tapahtumien kertojana Tienoo sai vielä korkeamman prosenttiluvun.

Kunnallisista asioista ja päätöksistä myös useampi kuin puolet vastanneista mainitsi Tienoon lähteekseen. Surullisen huvittavaa on, että kuntien ilmoituslehdeksi niin Liedossa kuin Ruskolla pyrkineen ilmaisjakelulehden saama prosentti oli asuinkuntaa koskevissa uutisissa ja tapahtumissa kolme prosenttia ja kunnallisista asioista ja päätöksistä kertovissa asioissa pyöreä nolla.

Olemme ylpeitä saamastamme luottamuksesta. Se perustuu pitkäaikaiseen suhteeseen lukijoiden ja ilmoittajien kanssa. Tienoo sai yli puolet vastaajista taakseen, kun kysyttiin tiedotusvälineen hyödyllisyydestä. Tekijöiden sydäntä lämmittää myös se, että imagoprofiilin korkeimman luvun saimme siitä, kun haastateltavilta kysyttiin, mikä on paikkakunnan puolestapuhuja.

Tilattu lehti on luettu lehti, sen tämäkin tutkimus todisti. Yli 60 vuoden toiminnalla Tienoo on vakiinnuttanut asemansa lukijoiden ja tilaajien keskuudessa. Me saimme alueen tiedotusvälineistä korkeimman arvosanan läheisyydestä. Viime vuosina aktiivisesti markkinoilla häiriköinyt ja aggressiivisesti tilaa valtaamaan pyrkinyt mainoslehti sai tuossa rankingissa tasan nollan prosentin arvion. Uskomme ilmoittajienkin tietävän, kumpi on tehokkaampaa: laittaa sanomansa sellaiseen lehteen, jota luetaan, vai huutaa tuuleen.

Rauli Ala-Karvia