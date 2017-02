Kuntavaalien läheisyys alkaa jo näkyä

Kuntavaalien lähestyminen on alkanut nostaa poliittisia vireitä paitsi valtakunnallisesti, myös paikallisesti. Ne puolueet, jotka ovat gallupsuosiossa nyt korkeammalla kuin edellisissä eduskuntavaaleissa, näkevät huhtikuun kuntavaalit myös hallituspolitiikan mittarina. Periaatteessa kuntavaaleissa kuitenkin äänestetään paikallisia ehdokkaita hoitamaan paikallisia asioita.

Ehdokkaiden hankkiminen listoille ei liene tälläkään kertaa aivan läpihuutojuttu. Monet vanhat vetäytyvät politiikan kentältä aktiivipelaajistosta taustavaikuttajiksi, osa sanoo kokonaan hyvästit kuntapolitiikalle. Tämä antaa uusille ehdokkaille mahdollisuuksia päästä läpi ja kantamaan vastuuta oman kunnan asioista. Nyt — niin kuin aina — kaivataan nuorta voimaa ehdokkaiksi ja tietysti myös äänestämään.

Poliittinen poreilu saa joskus tulehduksen oireita. Tämän lehden kolmossivulla haastatellaan Liedon keskustan viime vaalien ääniharavaa, joka päätti siirtyä sitoutumattomana kristillisdemokraattien ehdokkaaksi. Liedossa on ollut muitakin muutoksia. Päättyvällä vaalikaudella kokoomusryhmästä kaksi lähti — toinen erotettiin ja toinen erosi — keskustan riveihin. Uusi aate näyttää löytyvän nopeasti, kun niikseen tulee.

Osa puolueista on aktivoitunut paikallistasolla järjestämällä erilaisia tapaamisia ja tempauksia. Osa on myös kertonut avoimesti tavoitteistaan vaaleissa, mutta osa ryhmistä eri puolilla Tienoon aluetta odottaa vielä sammutetuin lyhdyin. Se voi huomata siitä esimerkiksi, että Ruskon kunnanvaltuuston toiseksi viimeisessä kokouksessa ennen kuntavaaleja vain yksi puolue teki valtuustoaloitteita. Aloitteita, joiden avulla asialle saadaan julkisuutta ja jonkinlainen osviitta siitä, millaisia asioita tietty ryhmä tavoittelee ja ajaa.

Ehkäpä se kevät tästä vilkastuu ennen kuin ollaan maaliskuun lopun ennakkoäänestyspäivissä. Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta, ehdokasasettelu vahvistetaan 9. maaliskuuta, ja ennakkoäänestys käynnistyy 29. maaliskuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Ei siihenkään kansanvallan riemupäivään enää kauan ole.

Rauli Ala-Karvia