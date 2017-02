Harvinaisen sujuvasti mennyt prosessi

Ruskolla tehtiin melkein ennätys kunnanjohtajavalinnan prosessin nopeudessa. Valtuusto päätti syyskuun lopulla myöntää eron kunnanjohtaja Arto Oikariselle, joka oli tullut valituksi Maskun vastaavaan virkaan. Vapaaksi jäänyt Ruskon virka pantiin haettavaksi 14. marraskuuta mennessä. Valinnassa edettiin kaikkien sääntöjen mukaan (hakijoiden alustava seulonta, seulottujen haastattelut ja loppusuoralle päässeiden soveltuvuustestit), ja valtuusto pääsi päättämään henkilöstä 30. tammikuuta. Uusi kunnanjohtaja aloitti virassaan eilen, kaksi päivää valintansa jälkeen.

Uuden johtajan remmiin astumista joudutti se, että virkaan valittu Harri Hiitiö oli heti käytettävissä, koska hän oli viime syksynä henkilökohtaisista syistä irtisanoutunut aikaisemmasta kunnanjohtajan virasta Eurajoelta.

Hiitiö oli ruskolaisille päättäjille helppo valinta, koska hänellä on sekä oikeustieteellinen että kaupallinen koulutus ja hän on toiminut kunnallishallinnon lisäksi pankkimaailmassa. Hiitiön ikäkin on sopiva siinä katsannossa, että toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valittu on 57-vuotias eli ei enää mikään poikanen, mutta ei myöskään viivy tehtävässään kymmentä vuotta kauempaa, jos vaikka ruskolaiset yhtäkkiä lakkaisivat tykkäämästä uudesta kuntapomosta.

Koulutus ja työkokemus sekä myös pitkäaikaisen henkilöstöjohtamisen kokemus ovat tarpeen, kun kuntakenttä muuttuu ja kuntien rooli sen myötä oleellisesti nykyisestä. Kunnille jää kosolti tehtäviä, vaikka raskas sote-sektori siirtyy — ja rahat myös — toiselle taholle. Muutostilanteessa tarvitaan muutoksen hallintaa, ja sellaisesta Hiitiöllä on kokemusta 1990-luvun pankkimaailmasta sekä myöhemmin vuodelta 2006, kun hänen johtamansa Eurajoen Osuuspankki yhdistyi Porin Seudun Osuuspankin, Rauman Seudun Osuuspankin ja Kankaanpään Osuuspankin kanssa Länsi-Suomen Osuuspankiksi.

Hiitiö saa johdettavakseen kunnan, jolla on kaikki menestymisen edellytykset, mitataan edellytyksiä sitten sijainnin, väestörakenteen tai työllisyyden mittareilla. Kuten Hiitiö valtuustolle sanoi, hän kiitti luottamuksesta ja sanoi pyrkivänsä olemaan luottamuksen arvoinen. Se on hyvä alku.

Rauli Ala-Karvia