Jouluna tarvitaan auttavaa lähimmäistä

Suomalaisen hyvinvoinnnin turvaverkkojen saumat ratkeilevat, joten julkisen vallan lisäksi tarvitaan kolmatta sektoria ja yksityisiä hyväntekijöitä auttamaan tarpeessa olevia.

Joulun aika on sellainen, jolloin ihmisten ja perheiden hyvinvoinnin erot repeävät näkyviin. Toiset melskaavat yltäkylläisyyden markkinoilla lahjakaupoissa ja herkkuputiikeissa, toisilla on vaikeuksia saada hankittua edes välttämättömintä.

Etenkin lasten joulussa epätasa-arvo korostuu. Koululaisten maailma on julma: lapset vertailevat helposti sitä kaikkea, mitä pukki on tuonut. Se on kova paikka sellaiselle, jonka kotona ei ole joulupaketteja ollut avattavaksi.

Perinteiset Pelastusarmeijan joulupadat ovat auttaneet vähäosaisia, Veikko Hursti ja seuraajansa ovat järjestäneet kodittomien ja köyhien joulujuhlia, ja yhä useampi seurakunta on mukana Lahja lapselle -keräyksessä, jossa ihmiset ostavat määrätyn ikäisille tytöille tai pojille joululahjapaketteja diakoniatyön kautta annettavaksi. Myös nuorkauppakamarit ovat Joulupuu-keräyksellä samalla asialla. Nuorkauppakamarien joululahjat menevät lapsille, jotka ovat lastensuojelun kohteina, huostaanotettuina, sijaisperheessä, lastenkodeissa tai muutoin vähävaraisen perhetilanteen vuoksi jäisivät ilman joulupukin tuomisia.

Varattomien ja muiden apua tarvitsevien hyväksi järjestetään monenlaisia rahakeräyksiä. Usein niissä on antajan kannalta harmituksena se, että iso osa annetusta avusta menee keräysorganisaation pyörittämiseen.

Mahdollisimman suora apu on parasta. Virossa esimerkiksi jaetaan markettien ovella lappusia, joissa kerrotaan keräyksestä. Siinä on lueteltu erilaisia tuotteita säilykkeistä kuiviin elintarvikkeisiin, joita voi lahjoittaa kassojen jälkeen päivystävälle kerääjälle. On helppoa ostaa muutama ylimääräinen purkki tai pussi ja jättää ne keräykseen. Tuskinpa se keräysorganisaatio kahdesta seljankapurkista edes toista itse syö.

Rauli Ala-Karvia