Kieliriitaa ei kannata aloittaa

Entinen demaripoliitikko ja Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jungner kirjoitti internetiin viikonloppuna pitkän tekstin, jota viestintäammattilaisena varmaan nyt katuu.

Jungnerin mukaan Suomessa kärsitään "merkittävästä kielitaakasta", joka johtuu suomen hitaasta kehityksestä ja siitä, että suomea äidinkielenään puhuvat eivät hahmota vierasperäisiä sanoja yhtä hyvin kuin englanninkieliset. Jungnerin mielestä julkisen sektorin pitäisi investoida rajusti kansainvälisten kaupallisten toimijoiden kielimuurin läpäisemiseen, ja englanti pitäisi nostaa Suomen kolmanneksi viralliseksi kieleksi, jota opetettaisiin pakollisena aineena esikoulusta lähtien.

No, kielitieteilijät eivät luonnollisestikaan ajatuksesta pitäneet. Jungnerin todettiin kiivenneen Mt. Stupidille, mikä tarkoittaa yksinkertaistettuna tietämättömyyden huippua, tai tiedon aallonpohjaa, miten vain. Kieliteknologian asiantuntijoille, sosiolingvisteille ja fennougristiikan professoreille ei Jungnerin olisi kannattanut sanoa vastaan, vaikka olikin eri mieltä.

Suomen kieli on todistettu elinvoimaiseksi ja kehittyväksi vuosisatojen aikana. Sitä vaalitaan paitsi virallisesti, myös käytännössä esimerkiksi mediassa. Kieli on suomalaisille myös tärkeä ja tunteita herättävä aihe.

Suomea on tunnetusti vaikea kääntää koneellisesti.

"Jungnerin mukaan sijamuodoille ja muille päätteille olisikin etsittävä nyt korvaavia vaihtoehtoja. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa ei enää sanottaisi ”minä menen kouluun” tai ”käyttämätön matkalippuni”."

Miltä kuulostavat Jungnerin uuskielen versiot: minä mennä koulu ja minun eikäytetty matkalippu?

Matti Lehtonen