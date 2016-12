Riski tyhjilleen jäävistä sote-kiinteistöistä ei valtava

Valtioneuvoston teettämä selvitys kuntien sote-kiinteistöjen kohtalosta osoittaa, että suurin riski tyhjilleen jäävistä kiinteistöistä on vähenevän väkiluvun kunnissa. Sote-uudistuksessa kuntien sote-kiinteistöjen suunnitellaan jäävän entisille omistajilleen ja maakunta vuokraa niitä. Maakunta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse kaikkia nykyisiä tiloja.

Selvityksen perusteella ajan mittaan sote-käytöstä voi vapautua arviolta vajaa viidennes eli 1,2 miljoonaa neliömetriä tilaa. Osalle kiinteistöistä löytyy vaihtoehtoista käyttöä, mutta osa varsinkin huonokuntoisista rakennuksista muodostaa riskin kunnille.

Turun kaupunkiseudulla tultaneen suurin osa nykyisistä tiloista hyödyntämään. Suurimmat riskit tyhjilleen jäävistä tiloista lienevät Ruskon kunnan alueella niin Vahdolla kuin kanta-Ruskolla, joista molemmista paikoista on lyhyt matka esimerkiksi Raisioon tai Turkuun. Liedon kunnassa keskustan palvelut pysynevät, ja sivutaajamien toimipisteet on jo muutenkin ajettu vähiin. Tarvasjoen lähipalvelujen turvana saattaa olla uudehko hyvinvointikeskuksen toimitila.

Yleisesti ajatellen vaikein tilanne on silloin, jos hyväkuntoiseen, käyttämättä jäävään kiinteistöön on maksamatonta velkaa. Silloin voivat taloudelliset vaikutukset iskeä kuntaan kovastikin. Mitä tiloilla silloin tehdään, sillä ei kaikista terveysasemista voi kirpputorejakaan tulla. Rakennusten ylläpito maksaa, vaikka niitä ei käytettäisikään. Toisaalta myös rakennusten purkaminen on h¨kallista.

Selvityksessä on arvioitu, että valtakunnallisesti ylläpitokustannus ilman sote-käyttöä jäävistä kiinteistöissä olisi 7—8 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaikuttaa selvältä, että maakunnat ensivaiheessa vuokraavat väljästi tilaa, ja vuoden—parin kokemusten jälkeen vasta tiedetään todellinen tarve.

Rauli Ala-Karvia