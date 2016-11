Onko väliä, kuka palvelee, jos palvelua saa?

Palkansaajajärjestö Pardian teettämän kyselyn mukaan noin 70 prosenttia kansalaisista katsoo, että työvoimapalvelujen toteuttaminen tulee säilyttää pääosin julkisena viranomaistoimintana. Vaikea sanoa, moniko vastaajista on asiaan perehtynyt ja moniko ajattelee, että antaa olla entisellään vaan.

Pardian intressissä on saada tutkittua tietoa, koska ammattijärjestön jäsenten enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa.

Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo kansalaisten kokevan tärkeäksi, että työvoimapalvelut toteutetaan jatkossakin kansalaisia yhdenvertaisina kohtelevana viranomaispalveluna. Joku saattaisi olla eri mieltä tästä TE-toimistojen yhdenvertaisesta palvelusta. Vielä pari vuosikymmentä sitten pienilläkin paikkakunnnilla oli omat työvoimatoimistot lähipalveluna. Pikkuhiljaa esimerkiksi Liedosta toimisto vietiin yhdistelemällä pieniä suurempiin ja lopulta jättämällä jonkinlainen TE-kioski, joka sekin sulki ovensa.

Valtionhallintoa ja väliportaan hallinto rukataan ihan uuteen asentoon. Maakuntauudistuksessa valtionhallinnon TE-toimistot lakkautetaan vuonna 2019, jonka jälkeen työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään maakunnille ja palvelut ostetaan joko julkisomisteisilta tai yksityisiltä yhtiöiltä tai yhdistyksiltä. Pardiassa uskotaan, että tuo veisi rahat voittoa hamuavien porvareitten taskuun. Mitään näyttöä ei siitä ole, että palvelu paranisi tai huonoisi, koska toimintaa edelleen säätelisivät lait ja muut määräykset.

Ulkoistaminen, kilpailuttaminen ja yksityisten palvelujen käyttö nähdään peikkona, joka vie rahat ja jättää nykyiset työntekijät työttömiksi. Samalla unohdetaan, että jostain yksityistenkin on työvoimansa saatava. Kansalaisen näkökulmasta olennaista on se, että palvelua saa tarvittaessa — ei se, kuka sen palvelun tarjoaa. Jos julkinen olisi aina niin paljon parempi kuin yksityinen, miksei meillä ole kuntien ruokakauppoja, polttoaineasemia ja ravintoloita. Ei ole, joudumme hakemaan nämäkin palvelut yksityissektorilta. Samoin tekee suurin osa työterveyshuollon asiakkaista. Montako kertaa olette kuulleet ay-aktiivien valittavan, että joutui menemään Mehiläiseen, vaikka terveyskeskus olisi ollut ihan sen vieressä?

Rauli Ala-Karvia